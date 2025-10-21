Darko Lazić erneut verunglückt – Verkehrsunfall endet mit Rippenbruch?

Schmerzen auf der Bühne, Gerüchte im Netz: Serbiens Folksänger Darko Lazic soll angeblich mit dem Quad verunglückt sein – er kontert mit klaren Worten.

Sänger dementiert

Folksänger Darko Lazic soll angeblich erneut in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Berichten zufolge stürzte er vor zwei Tagen im Wald von einem Quad und zog sich dabei einen Rippenbruch zu. Trotz dieser vermeintlichen Verletzung trat der Sänger am gestrigen Abend in einem Belgrader Club auf. Auf mehreren kursierenden Videos ist zu sehen, wie er sich während des Auftritts mit schmerzverzerrtem Gesicht an die linke Seite greift.

Gegenüber dem serbischen Portal „Blic“ wies Lazic die Gerüchte jedoch entschieden zurück: „Ich bin seit einem Jahr nicht mehr auf einem Quad gesessen. Morgen fahre ich sogar Motocross.“ Er stellte klar: „Ich weiß nicht, woher diese Information stammt, aber mit gebrochenen Rippen könnte ich mich unmöglich auf ein Motorrad setzen.“

Früherer Unfall

Für den Sänger ist es nicht das erste Mal, dass er mit Unfallgeschichten in die Schlagzeilen gerät. Bei einem früheren Vorfall hatte Lazic gemeinsam mit seiner Frau Katarina einen Verkehrsunfall, als sie von der Liedpräsentation seiner Schwägerin Tijana Matic zurückkehrten.

Obwohl er zunächst behauptete, nüchtern gewesen zu sein, ergab die Blutprobe einen Alkoholwert von 1,93 Promille. Später räumte er vor laufenden Kameras ein: „Ich will nicht behaupten, dass ich nichts getrunken habe – das habe ich. Aber in dem Video habe ich nur ein Energygetränk eingeschenkt, um Kacas Reaktion zu testen und sie zu necken.“

Er fügte hinzu: „Später habe ich tatsächlich ein paar Drinks getrunken, das kann ich nicht abstreiten. Ich warte noch auf den medizinischen Befund, aber ich bleibe dabei: 1,90 Promille, das wären zwei Flaschen – unmöglich! So viel habe ich nicht getrunken, nur ein paar Gläser.“