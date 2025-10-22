Hier wurdedie teuerste Wohnung in Wien verkauft!

Luxus auf drei Etagen: In Wien-Wieden wechselt ein 560-Quadratmeter-Apartment mit Wellnessbereich und Weinkeller für knapp 6.800 Euro pro Quadratmeter den Besitzer.

In der Schaumburgergasse in Wien-Wieden wurde eine außergewöhnliche Immobilie veräußert: Ein Apartment mit 560 Quadratmetern Wohnfläche, das sich auf zehn Räume verteilt. Das mehrstöckige Objekt bietet neben einem Weinkeller im Untergeschoss auch einen kompletten Fitness- und Wellnessbereich im Erdgeschoss und erstreckt sich bis in die zweite Etage. Zur Ausstattung gehört zudem eine 7,5 Quadratmeter große Terrasse.

Luxuriöse Ausstattung

Der Quadratmeterpreis lag bei 6.785,71 Euro, wobei im Kaufpreis bereits fest installierte Möbel sowie eine vollständig ausgestattete Küche samt Geräten enthalten waren. Die „Yllian Beteiligungsverwaltungs GmbH“ trat als Verkäufer auf, während eine Privatperson die Immobilie erwarb.

Obwohl der Kaufvertrag bereits im November 2023 unterzeichnet wurde, erfolgte die offizielle Eintragung ins Grundbuch erst im Februar 2024.