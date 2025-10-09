Teure Vertragsfalle: So zocken Fitnessstudios ab!

Fitness hat seinen Preis – und der schwankt in Oberösterreich gewaltig. Während manche Studios schon für 25 Euro monatlich ihre Türen öffnen, verlangen andere das Fünffache.

Die Preisunterschiede bei Fitnessstudios in Oberösterreich sind beträchtlich, wie eine aktuelle Erhebung zeigt. Experten nahmen 42 Einrichtungen in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr genauer unter die Lupe und stellten dabei „enorme“ Preisdifferenzen sowie „sehr unterschiedliche“ Leistungen fest. Die monatlichen Beiträge variieren zwischen 24,90 und 123 Euro, wobei zusätzliche Gebühren von bis zu 97 Euro anfallen können. Im Durchschnitt müssen Sportbegeisterte mit monatlichen Kosten von 55 Euro rechnen. Besonders auffällig: Die Gesamtkosten für das erste Trainingsjahr schwanken zwischen 328,80 und 1.476 Euro.

Das Leistungsspektrum der untersuchten Fitnessstudios reicht vom einfachen Training über betreute Übungseinheiten und Kurse bis hin zur Nutzung exklusiver Wellnessbereiche. Vor einem Vertragsabschluss empfiehlt sich daher ein gründlicher Preisvergleich. Ebenso wichtig ist die Überlegung, ob die angebotenen Leistungen den persönlichen Bedürfnissen entsprechen, da die anfängliche Begeisterung oft schnell nachlässt, während der Vertrag weiterläuft.

Vertragsbedingungen beachten

Immerhin bieten 29 der getesteten Fitnesscenter monatlich kündbare Tarife an. Die Arbeiterkammer rät davon ab, mehrjährige Vertragsbindungen einzugehen. „Denn selbst wenn diese oft rechtswidrig sind, beharren manche Anbieter hartnäckig darauf“, warnen die Konsumentenschützer und weisen darauf hin, dass die rechtliche Durchsetzung mit erheblichem Zeit- und Nervenaufwand verbunden sein kann.

Bei Vorauszahlungen für mehrere Monate gestaltet sich die Rückerstattung im Falle einer Studioschließung oder eines Besitzerwechsels häufig schwierig – selbst wenn ein rechtmäßiger Anspruch besteht. Besonders problematisch wird es bei einer Insolvenz: Dann bleibt den Betroffenen nur die Anmeldung im Insolvenzverfahren, und im Voraus gezahlte Beiträge sind meist verloren.

Vor Vertragsabschluss prüfen

Experten empfehlen daher, vor Vertragsunterzeichnung mindestens ein Probetraining zu vereinbaren, um die Einrichtung in Ruhe begutachten zu können. Vor dem endgültigen Vertragsabschluss sollten alle wesentlichen Punkte geklärt werden. Mündliche Zusagen müssen unbedingt schriftlich festgehalten und eine Kopie des Vertrags ausgehändigt werden.

Auch die Hausordnung verdient Beachtung, da manche Studios beispielsweise die Mitnahme von Getränken oder Lebensmitteln einschränken. Der vollständige Preisvergleich sowie weitere Informationen zu häufigen Problemen mit Fitnesscenter-Verträgen, etwa zur Beendigung einer Mitgliedschaft oder zu automatischen Verlängerungen, sind online verfügbar.