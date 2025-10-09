„Sei wie Halid“: Tausende trauern in Sarajevo um die Musiklegende! (VIDEO)

Tränen, Gesang und ein bewegender Auftritt des Sohnes: Sarajevo nimmt Abschied von seinem Volksmusik-Star Halid Beslic, der mit 72 Jahren verstarb.

In einer bewegenden Gedenkveranstaltung versammelten sich zahlreiche Bürger Sarajevos auf dem Platz vor der Skenderija (Sportzentrum), um Abschied von Halid Beslic zu nehmen. Der Großmeister der bosnisch-herzegowinischen Volksmusik war am Vortag im Alter von 72 Jahren verstorben.

Mit Blumen, Fotos und selbst gestalteten Transparenten zollten die Trauernden ihrem Idol Respekt. „Sei wie Halid“ und „Wir werden dich unser ganzes Leben lang in Erinnerung behalten“ war auf den mitgebrachten Botschaften zu lesen. Am Jugendhaus prangte ein großes Banner mit den Worten „Halid, dein Sarajevo liebt dich“.

Emotionale Abschiedsfeier

Unter Tränen stimmten die Versammelten gemeinsam die bekanntesten Lieder des verstorbenen Künstlers an. Der emotionalste Moment des Abends ereignete sich, als Dino Beslic, der einzige Sohn des Sängers, in Begleitung von Halids langjährigem Akkordeonspieler zur Menge stieß. Sichtlich erschüttert und mit tränenerstickter Stimme dankte er den Anwesenden für ihr Kommen in dieser schweren Zeit für die Familie.

⇢ Auf Jugo: So verabschiedet sich RAF Camora von Halid Bešlić! (FOTO)



Sohnes Abschied

Bereits zuvor hatte sich Dino mit einer herzzerreißenden Botschaft auf Instagram von seinem Vater verabschiedet. Zu einem Familienfoto schrieb er: „Mein lieber Papa, ich würde gerne viel schreiben, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Ich weiß nur, dass du allen auf diesem Foto schrecklich fehlen wirst, besonders deiner Lamija und deinem Belmin.“

⇢ Bosnien-Herzegowina soll wegen Halid Bešlić Staatstrauer ausrufen!



„Wir lieben dich sehr und du sollst wissen, dass wir dich nie enttäuschen werden. Mit Stolz werde ich deinen Nachnamen und die Last, die du mir hinterlassen hast, tragen. Dein Dino.“

⇢ Termin und Ort stehen fest: Hier wird Halid Bešlić beerdigt!

