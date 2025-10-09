Traurige Botschaft: So verabschiedet sich Milorad Dodik von Halid!

Die Musikwelt trauert um Musiklegende Halid Bešlić: Nach kurzer, schwerer Krankheit verstummte die Stimme, die über vier Jahrzehnte Menschen auf dem Balkan vereinte.

Mit tiefer Betroffenheit reagierte der bosnische Politiker der Republika Srpska, Milorad Dodik, auf den Tod des Musikers Halid Bešlić. „Ein Mann, der sich zu Lebzeiten in die Legenden eingeschrieben hat, ist von uns gegangen.“ „Er war ein guter Mensch und ein Künstler aus dem Volk, der mit seinem Gesang Menschen verbunden hat“, würdigte Dodik den Verstorbenen und sprach der Familie sein aufrichtiges Beileid aus.

Plötzlicher Tod

Der bosnische Sänger war Ende August ins Universitätsklinikum Sarajevo eingeliefert worden. Halid Bešlić verstarb heute im Alter von 72 Jahren nach kurzem, schwerem Krankheitsverlauf. Seine beeindruckende Karriere erstreckte sich über mehr als vier Jahrzehnte und brachte zahllose Hits hervor, die bei Feierlichkeiten aller Art zu unverzichtbaren Klassikern geworden sind.

