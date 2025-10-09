Penny revolutioniert Pfandsystem – Kunden können doppelt sparen!

Pfandrückgabe wird zum Bonusprogramm: Penny belohnt umweltbewusstes Verhalten mit Rabatten. Für 50 zurückgebrachte Einwegverpackungen gibt’s zehn Prozent Nachlass beim Einkauf.

Pfandsammeln wird bei Penny zum Sparerlebnis: Der Lebensmittelhändler führt österreichweit ein digitales Bonussystem für zurückgebrachte Einwegverpackungen ein. Wie der REWE-Konzern mitteilt, können Kunden ab sofort bei der Pfandrückgabe nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch ihren Geldbeutel entlasten. Das Einwegpfandsystem, das seit Jahresbeginn 2025 in Österreich gilt und mittlerweile fast alle Getränkeverpackungen erfasst, bleibt in der Bevölkerung allerdings weiterhin umstritten.

Nach der erfolgreichen Einführung der Pfandtasche in allen 320 Filialen und der Möglichkeit, Pfandbeträge etwa an das Rote Kreuz zu spenden, geht Penny nun einen Schritt weiter: Mit dem digitalen Pfand-Sammelpass wird jede zurückgegebene Flasche oder Dose mit einem Punkt belohnt. Bei 50 gesammelten Punkten erhalten Kunden automatisch einen Rabattgutschein über zehn Prozent auf ihren Einkauf. Die Punktezählung beginnt erst wieder bei null, nachdem der Gutschein eingelöst wurde.

Digitaler Sammelpass

Die Aktion läuft vom 9. Oktober 2025 bis zum 25. März 2026, wobei die erworbenen Gutscheine noch bis zum 8. April eingelöst werden können. „Mit dem PENNY Pfand-Sammelpass wollen wir unseren Kunden das Zurückbringen von Pfand nicht nur erleichtern, sondern auch belohnen. So verbinden wir Nachhaltigkeit mit einem konkreten Mehrwert beim Einkauf“, erklärt Johannes Greller, PENNY Geschäftsführer Österreich.

Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme am Programm müssen Kunden beachten: Die Punkte werden nur gutgeschrieben, wenn der Pfand- oder Spendenbon an der Kasse abgegeben und gleichzeitig die jö-Karte vorgezeigt wird. Der Sammelpass ist sowohl in der jö-App als auch in der Penny-App verfügbar, zudem werden die gesammelten Punkte auf der Kassenquittung ausgewiesen. Erreicht ein Kunde die 50-Punkte-Marke, erscheint der Rabattgutschein sowohl auf dem Kassenbon als auch digital in der jö-App.

Das Prinzip ist einfach: Jede zurückgebrachte Pfandflasche oder -dose wird mit einem Punkt honoriert, bis die Marke von 50 Punkten erreicht ist. Dann erhält der Kunde einen Rabattgutschein über zehn Prozent. Nach Einlösung des Gutscheins beginnt die Punktesammlung wieder bei null. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Vorlage der jö-Karte oder -App sowie die Abgabe des Pfand- oder Spendenbons an der Kasse.

Die Aktion gilt vom 9. Oktober 2025 bis zum 25. März 2026, wobei die Rabattgutscheine bis zum 8. April 2026 eingelöst werden können.

Detaillierte Informationen zu Teilnahmebedingungen und möglichen Ausnahmen sind auch online verfügbar.