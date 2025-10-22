Kosmo verlost 2×2 Tickets für „Baby Lasagna: Mačke i spačke“

Ein Stück voller Herz, Musik und tierischer Lebensfreude: Mit „Baby Lasagna: Mačke i spačke“ („Katzen und Streiche“) bringt Autorin Kristina Kegljen gemeinsam mit Regisseurin Sara Stanić Blažević ein berührendes und verspieltes Theatererlebnis für Groß und Klein auf die Bühne des Theater Akzent in Wien. Gewinne 2×2 Tickets für „Baby Lasagna: Mačke i spačke“!

Die Geschichte dreht sich um drei Katzen – Stipe, Branka und Gertruda –, die alles daransetzen, ihrem Besitzer Marko zu helfen. Dieser steht kurz davor, seine Musik und sein bisheriges Leben aufzugeben, um anderswo sein Glück zu suchen. Doch seine treuen Vierbeiner haben andere Pläne: Mit Witz, Herz und einem Hauch Magie führen sie ihn zurück auf den Weg, der ihn schließlich bis zu den großen Bühnen des Musikhimmels bringt.

Das Stück erzählt mit Humor und Gefühl von Freundschaft, Mut und der Kraft, an sich selbst zu glauben – ein echtes Highlight für die ganze Familie. Besonders die Kombination aus lebendigem Schauspiel, Musik und emotionaler Tiefe macht „Baby Lasagna“ zu einem Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

Die Hauptrollen übernehmen

Branka – Antonija Marijanović

Gertruda – Ana Marija Jurišić Osmeričić

Stipe – Andrija Nazlić

HARD FACTS

Wo? Theater Akzent, Theresianumgasse 18, A-1040 Wien

Wann? 16. November 2025, Beginn: 16:00 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für das Theaterstück „Baby Lasagna: Mačke i spačke" am 12. November 2025.