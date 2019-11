Schluss mit Account-Sharing: Netflix will gegen das Teilen von Accounts vorgehen!

Seit es Netflix gibt, werden so manche Freundschaften auf die Probe gestellt, denn viele verfügen zwar über die Zugangsdaten von zahlenden Kunden, weigern sich aber für die Dienste der Streaming-Plattform selbst Geld auszugeben. Dagegen soll nun vorgegangen werden.

Viele Netflix-Kunden teilen ihre Zugangsdaten netterweise mit Freunden, wovon der Streaming-Dienst nun aber genug zu haben scheint. Denn gegen das unerlaubte Account-Sharing und die Weitergabe von Passwörtern soll nun vorgegangen werden.

Bislang war es mehreren Personen möglich, das breite Angebot von Netflix durch die Weitergabe der Zugangsdaten zu nutzen. Diese Form der Doppel- oder Mehrfachnutzung nimmt immer mehr zu. So gaben 35 Prozent der Befragten in einer US-Studie an, regelmäßig ihren Netflix-Account zu teilen und jeder zehnte Befragte gab an, nicht für den Streaming-Dienst zu zahlen.

Dadurch entgehen Netflix Berichten zufolge monatliche Einnahmen von mehr als hundert Millionen Dollar, aber auch die Nutzerzahlen stagnieren durch die Weitergabe der Daten.

In den AGBs des Unternehmens steht geschrieben, dass das Teilen eines Accounts zwar grundsätzlich erlaubt ist, aber nur für Personen, die im gleichen Haushalt leben. Wie Netflix in Zukunft überprüfen will, ob seine Nutzer tatsächlich zusammen wohnen, ist noch unklar.

Netflix-Chief Product Officer Greg Peters kündigte aber eine „verbraucherfreundliche Lösung für dieses Problem an. Erwogen wird eine künstliche Intelligenz einzusetzen, um die Schwarzseher aufzuspüren. Ein neues Tool soll dabei helfen, nicht zahlende Nutzer auszuforschen. Dazu greift die Software auf Nutzungsdaten wie Anmeldedaten, Ort und Uhrzeit zurück.