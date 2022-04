Schnelle Autofahrt unter Drogen: Darko Lazić landet im Knast

Der bekannte Balkansänger Darko Lazić ist hinter Gittern. Wieder einmal trat er aufs Gaspedal doch das ist nicht alles….

Es ist bekannt, dass Darko Lazić ein Fan von schnellen Fahrten und Adrenalinkicks ist. Deswegen hatte er in den letzten Jahren eine Reihe von Verkehrsverstößen. Der letzte Regelverstoß kostete ihm fast das Leben. Es ist auch bekannt, dass sein Leben tagelang am seidenen Fanden hang, als er alkoholisiert und mit schneller Geschwindigkeit am 23. Oktober 2018 einen schweren Autounfall baute. Wie durch ein Wunder hat der Sänger den schweren Crash überlebt. Trotz des Unfalls, wovon er sich nur schleppend erholte, will man fast glauben, dass er es vergessen hat.

Jetzt folgt der nächste Skandal: Nach einer Feier wo auch der Boxer Marko Nikolić dabei war, begab sich Darko unter Drogeneinfluss in sein Auto und fuhr davon.

Der Sänger soll unter Alkohol- und Drogenrausch 117 km/h gefahren sein. Die Polizei stoppte ihn auf einer Autobahnstrecke, wo eigentlich 80 km/h vorgesehen wurde. Nach einem Alkotest wurde er festgenommen. Derzeit befindet sich der Sänger in U-Haft, wegen schneller Autofahrt und Drogenkonsums. Wie die serbischen Medien berichten soll die Polizei Heroin bei Darko gefunden haben. Vorbildhaft ist es jedenfalls nicht.