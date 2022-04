Long COVID: Keiner glaubte diesen Patienten!

Noch Wochen und Monate nach Erkrankung an COVID-19 können gesundheitliche Langzeitfolgen bestehen.

Eine solche Erfahrung hatte auch Marta Esperti, der unzähligen Experten in Frankreich und ihrer Heimat Italien besuchte und viele medizinische Kosten aus eigener Tasche bezahlte.

Schließlich war sie diagnostiziert, und zwar mit Long COVID. Ihre Testergebnisse zeigen erhebliche Schäden an Herz und Lunge.

“Ich bin wütend. Sie haben mich seit einem Jahr nicht mehr ernst genommen. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, Lösungen zu finden, wenn jemand zugehört hätte“, sagte sie gegenüber DW.

Was ist Long COVID?

Esperti ist einer von Millionen Patienten, die die Auswirkungen noch Wochen oder sogar Monate nach einer akuten COVID-Infektion spüren. Long COVID ist ein Sammelbegriff für gesundheitliche Langzeitfolgen, die nach einer akuten Erkrankung an COVID-19 vorhanden sein können. Der Begriff „Long COVID“ umfasst Symptome, die mehr als 4 Wochen nach Beginn der Erkrankung an COVID-19 fortbestehen oder neu auftreten. Menschen, die an Long COVID leiden, sind nicht mehr ansteckend.

Laut einer Studie, die von Forschern des Imperial College London im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, haben etwa 15% der COVID-Patienten nach 12 Wochen noch Symptome.

Wissenschaftler untersuchen immer noch mögliche Ursachen, was die Diagnose und Behandlung erschwerte. Probleme tauchen meistens auf bei den Patienten, die die Langzeitfolgen haben und ihre Ärzte vertrauen sie nicht mehr, und denken nicht, dass sie wirklich an Long COVID erkrankten.