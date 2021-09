Schock-Aussage von Murray: “Đoković würde ich verprügeln”, auch Genitalien erwähnt

Pikante Details enthüllte Andy Murray über gewisse Verhältnisse zu seinen Tenniskollegen Federer, Nadal und Đoković.

Eine interessante Enthüllung lieferte der 3-malige Grand Slam Gewinner und ehemalige Nummer 1. der Welt, Andy Murray. In einem BBC Interview äußerte er sich dazu, wie seine Chancen in einem Kampf gegen Novak Đoković, Roger Federer und Rafael Nadal wohl aussehen würden.

In der BBC-Show, die von Rob Beckett and Romesh Ranganathan moderiert wird, wurde es bei der Aussage von Murray laut und feurig. “Ich denke, ich würde Đoković schlagen und mit Nadal würde es schwierig werden. Ich war mit Rafa im Fitnessstudio, er ist sehr stark. Ich würde sagen, dass ich die anderen beiden schlagen würde”, gab Murray zu.

Zu weit gegangen

Während er das erzählte, fügte Romesh hinzu, dass er “jemandem bei Bedarf die Genitalien abbeißen könnte”. In diesem Moment begannen Andy und Rob zu lachen. “Warum hast du nicht Nase, Ohr oder so gesagt? Warum in aller Welt bist du so weit gegangen?“, fragte Beckett seinen Moderatorenkollegen während sich alle drei köstlich amüsierten.