Schock für Fans: Simon Desue und Enisa Bukvic trennen sich!

Im Jahre 2016 haben sich die Netzstars Simon Desue (31) und Enisa Bukvic (29) gefunden und sieben Jahre lang ihr Leben miteinander verbracht. Sie haben gemeinsam in Dubai ein neues Leben aufgebaut und im Februar 2023 den nächsten Schritt in Richtung einer gemeinsamen Zukunft gemacht, indem sie sich verlobt haben. Doch nun, nur fünf Monate nach der Verlobung, hat das Paar überraschend seine Trennung bekannt gegeben.



Enisa Bukvic, die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Kandidatin, hat die Trennung auf ihrem Social-Media-Account bekannt gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte sie mit: „Ich möchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind“. Dabei bat die YouTuberin darum, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit akzeptiert werde.

(FOTO: Instagram-Screenshot) enisa.bukvic

Der Beginn ihrer Geschichte geht auf das Jahr 2016 zurück. Simon und Enisa waren ein Paar, das sich in Dubai ein neues Leben aufgebaut hat. Sie dokumentierten ihr Leben in der Serie „Dubai Diaries – Living The Dream“, die auf RTL+ online gestreamt werden kann. Die Verlobung im Februar 2023 brachte sie noch einen Schritt weiter in Richtung ihrer gemeinsamen Zukunft.

Hochzeit geplatzt

Nun werden jedoch ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt. Kurz nach der romantischen Verlobung erzählte Enisa: „Es war so unfassbar schön, einfach mit der Familie und den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin.“ Sie wollte sich mit der Hochzeit noch Zeit lassen, doch aus diesen Plänen wird nun wohl nichts mehr. Mit der plötzlichen Auflösung ihrer Verlobung hat das Kapitel der gemeinsamen Zukunft ein abruptes Ende gefunden.