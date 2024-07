Schock für Urlauber: 250 Euro Strafe bei Strand-Reservierungen!

Im spanischen Urlaubsort Calpe, der an der malerischen Costa Blanca liegt, herrscht ab sofort eine neue Regelung für alle Strandbesucher: Wer versucht, sich seinen Platz am Strand durch frühmorgendliches Platzieren von Handtüchern, Liegestühlen oder Sonnenschirmen zu sichern, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, dieser weit verbreiteten Praxis ein Ende zu setzen, um die Reinigungsarbeiten am Strand zu erleichtern und mehr Gerechtigkeit für alle Badegäste zu gewährleisten.

Strenge Kontrollen und Strafen

Ab sofort wird die Polizei von Calpe jene persönlichen Gegenstände einsammeln, die vor 9.30 Uhr am Strand platziert werden, um Liegeplätze zu reservieren. Die Besitzer können ihre Sachen gegen eine Gebühr in einem örtlichen Depot zurückfordern. Zusätzlich wird ein Bußgeld in der Höhe von 250 Euro für das unbefugte Reservieren von Strandplätzen erhoben. Dies gilt auch für Badegäste, die ihren reservierten Platz tagsüber für mehr als drei Stunden unbeaufsichtigt lassen.

Reaktion auf steigende Beschwerden

Diese Maßnahme folgt auf zahlreiche Beschwerden bei der Stadtverwaltung über die als unfair empfundene Praxis, bei der Besucher früh am Tag kommen und feststellen müssen, dass ein Großteil der besten Plätze bereits durch abwesende Urlauber „reserviert“ wurde. Die neue Regel soll dazu beitragen, eine gerechtere Verteilung der Strandplätze zu gewährleisten und die Attraktivität des Ortes für alle Besucher zu erhöhen.

Gemeinschaftliche Verantwortung

Die Stadt Calpe hofft, durch diese Maßnahmen nicht nur die morgendlichen Reinigungsarbeiten zu erleichtern, sondern auch ein stärkeres Bewusstsein für die gemeinschaftliche Verantwortung aller Strandbesucher zu schaffen. Durch die Beseitigung des Frühreservierungs-Phänomens sollen die Strände für alle Urlauber gleichermaßen zugänglich und genießbar gemacht werden, unabhängig von der Uhrzeit ihres Erscheinens am Strand.