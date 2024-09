Schock in Kroatien: Bär attackiert Mann beim Spaziergang

Kroatien, wo Urlauber die malerische Adriaküste und atemberaubende Nationalparks genießen, wurde kürzlich Schauplatz eines beunruhigenden Vorfalls.

Am Freitag, dem 6. September, kam es im Nationalpark Plitvicer Seen zu einem folgenschweren Bärenangriff. Ein Mann, der dort spazieren ging, wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gefährlicher Abendspaziergang in Čujića Krčevina

Der 64-jährige Anwohner, der in der Nähe des Nationalparks Plitvicer Seen lebt, schilderte den Angriff dem kroatischen Fernsehsender HRT. „Ich habe abends gegen halb 11 noch einen Spaziergang gemacht“, berichtete er. „Als ich auf dem Heimweg war, etwa 800 Meter von meinem Haus entfernt, kam plötzlich ein Bär über eine Weide auf mich zugelaufen“.

Der Mann versuchte sich zurückzuziehen, doch der Bär rannte ihn zu, warf ihn zu Boden und biss ihm in die rechte Hand. Glücklicherweise ließ der Bär dann von ihm ab und verschwand. „Ich habe Hilfe gerufen und bin dann im Krankenhaus gelandet“, beendete der Mann seine Schilderung des Vorfalls.

Leichte Verletzungen in Krankenhaus behandelt

Nach dem Angriff wurde das Opfer ins Krankenhaus der Kreishauptstadt Gospic transportiert, wo die Ärzte glücklicherweise nur leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht feststellten. „Er hatte Glück im Unglück“, meinte eine Krankenschwester gegenüber dem kroatischen Fernsehsender HRT.

Das dörfliche Čujića Krčevina liegt am Rand des bekannten Nationalparks Plitvicer Seen, der berühmt für seine malerischen Wasserfälle die insgesamt 16 Seen miteinander verbinden. Dieses Naturwunder zieht jährlich über 1,5 Millionen Besucher an und gehört zum Unesco-Weltnaturerbe. Zudem diente die Region als Drehort für die berühmten Winnetou-Filme.

Ein seltenes Ereignis: Bären in Kroatien

Bären sind in dieser Region Kroatiens heimisch; etwa 1000 Braunbären leben dort in freier Wildbahn. Der kroatische Wildschutz arbeitet intensiv daran, Konflikte zwischen Bären und Menschen zu minimieren. Diese Bemühungen umfassen Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit, bärensichere Mülleimer und Abschüsse zur Populationskontrolle. Daher sind Bärenangriffe in Kroatien selten.