Tödlicher Fehler: Chirurg entfernt falsches Organ

In einem beispiellosen medizinischen Vorfall hat ein Chirurg in Florida bei einer Operation das falsche Organ eines Patienten entfernt, was zu dessen unmittelbarem Tod führte.

Plötzliche Schmerzen

William Bryan, 70 Jahre alt, hatte gemeinsam mit seiner Frau Beverly eines ihrer Mietobjekte besucht, als er plötzlich starke Schmerzen im linken Unterbauch verspürte. Wie die Anwaltskanzlei Zarzaur Law P.A. berichtet, suchten die Bryans daraufhin ein örtliches Krankenhaus auf, wo bei William Bryan eine Milzanomalie diagnostiziert wurde.

Dr. Thomas Shaknovsky, der zuständige Allgemeinchirurg, und der Chefarzt des Krankenhauses überzeugten die Familie, die Operation direkt im Krankenhaus vornehmen zu lassen. Sie warnten davor, dass Bryan andernfalls „ernsthafte Komplikationen erleiden könnte“.

Verwechslung während der Operation

Während der Operation, die vor etwa zwei Wochen stattfand, entfernte Dr. Shaknovsky jedoch versehentlich Bryans Leber anstatt der Milz. Dabei durchtrennte er das Hauptgefäßsystem, welches die Leber versorgt. Der Eingriff führte zu einem „sofortigen und katastrophalen Blutverlust, der zum Tod führte“, wie es aus der Anwaltskanzlei heißt.

Nach dem Eingriff behauptete Shaknovsky gegenüber Beverly, dass er eine „vergrößerte Milz“ entfernt habe. Er erklärte, die Milz sei so krank gewesen, dass sie viermal so groß wie normal war und sich auf die andere Seite des Körpers verlagert habe.

Nicht das erste Mal

Schockierenderweise war dies nicht das erste Mal, dass Dr. Shaknovsky eine solche fatale Verwechslung während einer Operation beging. Bereits im letzten Jahr entfernte er angeblich einem Patienten einen Teil der Bauchspeicheldrüse anstelle der geplanten Nebennierenoperation.

Distanzierung des Krankenhauses

Das Krankenhaus hat sich inzwischen von Dr. Shaknovsky distanziert und alle Fotos und Verweise auf den Arzt von seiner Webseite entfernt. Nach William Bryans Tod stellte sich heraus, dass eine kleine Zyste an seiner Milz wahrscheinlich die Schmerzen verursacht hatte, die ihn ins Krankenhaus brachten.

Beverly Bryan fordert nun ein Zivil- und Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Tod ihres Mannes.