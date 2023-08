Schock: Schwimmer von Blauhai gebissen, beliebter Strand gesperrt

Ein Schwimmer wurde an einem Strand in Oliva, südlich von Valencia, von einem Hai angegriffen. Der Vorfall führte zur vorübergehenden Schließung der Strände und löste Untersuchungen aus, die bestätigten, dass es sich bei dem Angreifer um einen Blauhai handelte.

An der Ostküste Spaniens, in der Gemeinde Oliva südlich von Valencia, kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Ein Schwimmer wurde im flachen Wasser von einem Hai angegriffen. Laut Berichten lokaler Medien verwechselte der Hai den Fuß des Schwimmers mit seiner Beute und biss zu. Der Vorfall färbte das Meerwasser rot.

Der betroffene Schwimmer berichtete der lokalen Zeitung Las Provincias von seinem Erlebnis: „Ich bemerkte einen Schatten im Wasser, fühlte einen Schlag an meinem linken Bein und anschließend einen Biss in meinem rechten Fuß.“ Trotz des Schocks blieb der Mann ruhig, um die anderen Strandbesucher nicht zu beunruhigen. Erst später wurde ihm bewusst, dass er von einem Hai gebissen worden war.

Nach dem Vorfall erhielt der Einheimische aus Oliva schnell medizinische Hilfe. Seine Verletzung wurde in der örtlichen Gesundheitsklinik behandelt und er erhielt eine Tetanus-Impfung. Experten untersuchten die Bissmarke an seinem Fuß und stellten fest, dass sie von einem Blauhai stammte.

Als Reaktion auf den Vorfall ordnete der Stadtrat von Oliva die vorübergehende Schließung der Strände an. Diese Maßnahme wurde ergriffen, während der Hai noch in den nahegelegenen Gewässern vermutet wurde. Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Sichtungen von Blauhaien in der Nähe der spanischen Küste, wie der Daily Mail berichtet.