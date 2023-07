Überleben im Hai-Revier: Tipps für Begegnungen im Wasser

Die jüngsten tragischen Ereignisse in Ägypten, bei denen zwei Frauen durch Haiangriffe ihr Leben verloren haben, werfen ein Schlaglicht auf die Gefahren, denen sich Schwimmer und Taucher in den Weltmeeren aussetzen. Obwohl solche Angriffe tatsächlich selten vorkommen, ist es ratsam, sich über mögliche Schutzmaßnahmen zu informieren. In diesem Artikel geben wir Ihnen wertvolle Tipps, um in solch einer Ausnahmesituation das Risiko zu minimieren, angegriffen zu werden.

Zunächst einmal ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Panik und hektische Bewegungen im Wasser könnten den Hai zusätzlich reizen und seine Neugier wecken. Dies kann zu einem Angriff führen. Achten Sie darauf, stets Augenkontakt mit dem Raubtier zu halten und ihm gegenüberzustehen, um seinen Überraschungseffekt und den natürlichen Jagdinstinkt zu verringern.

Das Erscheinungsbild im Wasser kann ebenfalls eine Rolle spielen. Bei einem offensichtlichen Angriff sollten Sie versuchen, im Wasser möglichst groß zu wirken, um den Hai abzuschrecken. Zeigt das Tier hingegen keine Angriffsabsicht, ist es ratsam, sich zusammenzurollen und möglichst klein zu erscheinen.

In einer aggressiven Begegnung sollten Sie nicht zögern, sich aktiv zur Wehr zu setzen. Schlagen, treten oder stechen Sie gezielt auf empfindliche Stellen wie die Kiemen des Hais, um diesem die Arbeit zu erschweren. Stellen Sie sich jedoch nicht tot. Des ist eine Strategie, die bei Bären funktionieren mag, aber bei Haien keineswegs Erfolg verspricht.

Ziehen Sie sich bei einer Begegnung langsam und ohne hektische Bewegungen zurück, um möglichst wenig Wasser zu verdrängen. Schwimmen Sie nach und nach zurück zur Küste oder einem sicheren Ort. Sollte ein Biss unvermeidlich erscheinen, beugen Sie Ihre nichtdominante Hand in V-Form. Richten Sie den Ellbogen direkt auf den Hai, um die Wahrscheinlichkeit eines Bisses auf zwei Knochen zu erhöhen und somit die Schwere der Verletzung zu verringern.

Im Falle einer Bissverletzung ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und den Arm, sofern möglich, über dem Kopf zu halten. Dies kann den Blutverlust reduzieren und Ihnen wertvolle Zeit verschaffen, um an Land oder in Sicherheit zu gelangen. Betrachten Sie Ihre Wunden nicht, um einen Schockzustand zu vermeiden.

Abschließend sollten Sie versuchen, die Blutung durch Druck auf die Wunde oder auf den Druckpunkt zu stoppen oder zu verlangsamen. Bei einer Verletzung am Bein kann das Aufbringen von Druck zwischen Oberschenkel und Genitalien mittels einer geballten Faust und Körpergewicht die Blutung vermindern.

Obwohl das Risiko eines Haiangriffs sehr gering ist, ist es dennoch wichtig, sich der Gefahren bewusst zu sein um im Notfall entsprechend handeln zu können. Diese Hinweise können Ihnen dabei helfen, sich sicherer im Wasser zu bewegen und im Falle einer Begegnung mit einem Hai adäquat zu reagieren.