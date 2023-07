Surfer entkommt Hai-Angriff nur sehr knapp

Ein jäher Schrecken durchzieht den friedlichen Alltag an den Stränden von Fire Island, New York. Ein 15-jähriger Bursche, der die scheinbare Ruhe des Meeres auf seinem Surfbrett genießen wollte, wurde ohne Vorwarnung zum Opfer eines Haiangriffs. Der junge Surfer war am Montagmorgen, nahe der Küste, auf den Wellen unterwegs, als plötzlich ein maritimes Ungeheuer aus den Tiefen des Ozeans auftauchte.

Die Attacke des Raubfisches ereignete sich plötzlich und schockierend, als ein Hai überraschend die linke Ferse und die Zehen eines Jungen mit seinen scharfen Zähnen angriff. Trotz dieses schrecklichen Vorfalls gelang es dem Surfer, genug Kraft aufzubringen, um zurück zum Strand zu schwimmen. Ein aufmerksamer Strandbesucher, der das dramatische Geschehen beobachtete, kam sofort zur Hilfe und leistete erste medizinische Unterstützung.

Die Bewohner und Urlauber von Fire Island sehen sich erneut mit einer Bedrohung aus der Tiefe konfrontiert. Im letzten Sommer ereigneten sich innerhalb von nur drei Wochen sechs Haiangriffe. Die Angriffsserie begann am 30. Juni, als ein 57-jähriger Schwimmer am Jones Beach eine Fußverletzung erlitt, bei der Ärzte vermuten, dass ein Hai dafür verantwortlich sein könnte.

Die Ironie des Schicksals traf ausgerechnet den Rettungsschwimmer Zachary Galo während des 4. Juli-Wochenendes. Bei einer Übung in der Nähe des Smith Point Beach, bei der er das Opfer spielte, wurde er tatsächlich von einem Hai in die Brust gebissen.

Die Behörden von Fire Island haben nun bis zum Ende des Sommers Alarmbereitschaft verordnet.