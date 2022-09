Freunde in Panik: Hai springt direkt ins Boot (VIDEO)

Es ist allgemein bekannt, dass unerfreuliche Begegnungen mit Haien beim Tauchen möglich sind, offensichtlich können die Meeresräuber auch Menschen in Booten gefährlich werden.

Das zeigt die Erfahrung von Cameron Sinclair und seinen Freunden, die einen Ausflug in einem Fischerboot machten, als ein Hai auf das Deck hinaufsprang.

Die Kamera fing den Moment ein, als der schnellste Hai der Welt auf das Deck des Bootes sprang und um ein Haar eine Gruppe von erstaunten Fischern verfehlte. Die Aufnahme, die der Fischer Cameron Sinclair teilte, zeigt den atlantischen Kurzflossen-Mako, der aus dem Wasser springt, während die Fischer ihren Fang zum Boot heranziehen.

Die Hobbyfischer machten einen Wochenendausflug vor der Atlantikküste im US-Bundesstaat Massachussetts, als sich der Meeresräuber direkt auf das Deck hievte. Während die Fischer einen gefangenen Hai am Haken heranzogen, sprang der Makohai in die Luft, überschlug sich und landete direkt an Deck vor ihren Füßen.

Der plötzliche Sprung und Aufprall des Hai schockierte die Fischer, die erstaunt riefen: „Holy f*!“

Einer der Fischer warf seine Angelrute und brachte sich in Sicherheit, während sein Freund in einer Ecke des Cockpits stand und nicht entkommen konnte. Zum Glück ist bei diesem „Luftangriff“ durch den Hai niemand verletzt worden.

Das Video erfreut sich hoher Beliebtheit in den sozialen Netzen, unter den Hobbyfischern gilt diese Begegnung als „der leichteste Fang aller Zeiten“.

Lesen Sie auch: Hai beißt Jungen ins Gesicht (VIDEO) Ein 13-jähriger Junge aus Florida überlebte eine zu nahe Begegnung mit einem Hai

Riesenhai nimmt Kurs auf Kinder (VIDEO) Ein weiterer Hai wurde diese Woche nach einer Reihe von Angriffen gesichtet! Doch sein Verhalten ist ungewöhnlich.

Touristen spielen Harmonika während Mega-Stau (VIDEO) Mehrstündige Wartezeiten an den Grenzen bei sommerlich hohen Temperaturen sind nervenaufreibend und erschöpfend. Manche vertreten sich die Beine neben der

Haie: Wenn Sie glauben, dass sie an einem Boot sicher sind, sollten Sie das sehen!