Schock vor Spiel: Kinder von Fußballstar in Autounfall verwickelt (FOTOS)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer deutschen Autobahn wurden drei Kinder des Fußballstars Harry Kane von Bayern München verletzt. Der Stürmer war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach London zum Champions-League-Spiel gegen Arsenal. Die drei Geschwister im Alter von drei, fünf und sieben Jahren befanden sich in einem Fahrzeug, das von einer 24-jährigen Frau geführt wurde. Insgesamt acht Menschen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht – einige davon per Hubschrauber. Glück im Unglück für die Familie des englischen Torjägers: Es bleibt bei leichten Blessuren für die Kleinen.

Zusammenprall an der Autobahnauffahrt

Laut Polizeibericht übersah die Fahrerin eines Renault beim Einfädeln in den Autobahnverkehr den Mercedes Vito, in dem sich Kanes Kinder mit ihrer Begleitung befanden. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass mehrere Rettungsteams an den Unfallort eilten, um den Verletzten erste Hilfe zu leisten. Unter den acht verletzten Personen befanden sich die drei Kinder des Sportlers, die jedoch nur leichte Verletzungen davontrugen. Dies gab die Familie nach der medizinischen Untersuchung erleichtert bekannt.

Familie und Fans in Sorge

Die Nachricht von dem Unfall löste eine Welle der Anteilnahme unter Anhängern und Mitspielern aus. Bereits jetzt senden Fans aus aller Welt Genesungswünsche und Unterstützungsbotschaften an die Familie des Stürmerstars.

Moralische Unterstützung

Während Harry Kane psychologisch auf das Spiel gegen Arsenal vorbereitet wurde, stellten die Bayern ihm alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung, damit er sich um seine Familie kümmern konnte. Ein Club-Sprecher teilte mit, dass die Bayern-Familie in solchen Momenten eng zusammensteht und ihre Spieler in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt. Trotz des Unfalls spielte der Stürmer durch, erzielte gar noch ein Tor.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Die Polizei appelliert an Autofahrer, gerade an Autobahnauffahrten besonders aufmerksam zu sein und die Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen anzupassen. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie schnell sich das Leben ändern kann und wie wichtig es ist, im Straßenverkehr stets wachsam zu sein.