Schocker aus Schweden: Veganer Burger mit menschlichem Fleischgeschmack

Ein schwedisches Unternehmen hat einen veganen Burger vorgestellt, der das Aroma von menschlichem Fleisch nachbildet. Diese innovative, wenn auch umstrittene Kreation, hat beachtliche Aufmerksamkeit erregt und wurde beim Cannes Festival mit einer Silbermedaille geehrt.

Die schwedische Firma „Oumph!“ hat einen veganen Burger entwickelt, der den Geschmack von menschlichem Fleisch nachahmt. Die Kreation ist das Ergebnis einer innovativen Kombination aus Soja, Pilzen, Weizenprotein und einem „mysteriösen“ Gewürz.

Andres Linden, Mitbegründer und Innovationsdirektor des Unternehmens, erklärte, dass sie „müde von Predigten sind, dass ihr pflanzliches ‚Fleisch‘ nicht aussieht oder sich anfühlt wie echtes Fleisch tierischen Ursprungs“. In Reaktion darauf entschieden sie sich, einen Burger mit dem Geschmack der „verbotenen Frucht“ zu entwickeln.

Gemischte Reaktionen

Die Idee für den ungewöhnlichen Burger entstand vor einigen Jahren, als das Unternehmen etwas Gruseliges für die Halloween-Saison vorbereiten wollte. Sie wollten den Menschen zeigen, dass es möglich ist, pflanzliches Fleisch herzustellen, das den gleichen Geschmack hat wie das echte, egal welcher Art, sogar menschlicher.

Die Reaktionen auf den Burger waren gemischt. Viele waren schockiert und überrascht von der ganzen Geschichte, und in vielen Kommentaren in den sozialen Medien konnte man lesen, dass viele verängstigt waren. Trotz der Kontroverse hat die kreative und ungewöhnliche Marketingkampagne des Unternehmens, die im Stil von Horrorfilmen gestaltet wurde, eine Silbermedaille beim Festival in Cannes gewonnen.

Die Firma „Oumph!“ bleibt trotz der gemischten Reaktionen zuversichtlich und ist stolz auf ihre innovative Kreation.

Sie sehen ihren Burger als Beweis dafür, dass pflanzliches Fleisch nicht nur den Geschmack von tierischem Fleisch nachahmen kann, sondern auch den von menschlichem Fleisch.