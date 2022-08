Schockierendes Video aus Split: Tourist uriniert bei der Kathedrale (VIDEO)

Ein Mann urinierte in einen Brunnen in der Nähe der Kathedrale des hl. Domnius in Split und wurde dabei gefilmt. Das Video schockiert alle in sozialen Netzwerken.

Im Video sind zwei Touristen zu sehen, die über einem beleuchteten Brunnen stehen, und einer von ihnen uriniert hinein.

Verärgert vom solch einer primitiven Handlung veröffentlichte die bekannte Moderatorin von Radio Dalmatien, Edita Lucic Jelic das Video auf ihrem Facebook-Profil.

„Pi***t ihr so in eurem eigenen Land? Schämt ihr euch nicht? Leute, wie lange werden wir das ertragen? Polizei, wo ist sie jetzt?“, schrieb Lucic Jelic.

Zahlreiche Kommentare unterstützten sie:

„Schrecklich, ich denke, Split ist selbst schuld, dass es solche Gäste hat“, „Kann es noch schlimmer sein? Unterste Schublade. Keiner da, wenn man jemanden braucht“, „Abschaum, natürlich. Sie würden in ihrem Land nicht auf diese Idee kommen. Sie kommen hierher und denken, dass sie sich alles erlauben können.“