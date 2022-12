Schönheitschirurgie: Mit Primarius Dr. Colic zu deinem neuen ich

Unabhängig vom Lebensalter sind nur wenige Frauen mit ihrem Aussehen, so wie Mutter Natur es ihnen geschenkt hat, ganz zufrieden. Zum Glück gibt es die moderne plastische Chirurgie: Sie macht Frauen glücklich, indem sie ihnen ein neues Spiegelbild schenkt. Die Klinik Colic in Belgrad ist darin führend.

Heute entscheidet unser körperliches Erscheinungsbild in hohem Maße darüber, wie sich unsere Umgebung uns gegenüber verhält, und für unser Verhältnis zu uns selbst ist es fast ebenso wichtig. Wir leben in einer Zeit der Diktatur der körperlichen Schönheit, aber glücklicherweise auch des Fortschritts der ästhetischen Chirurgie, und ein Skalpell in der Hand eines fähigen und versierten Arztes kann Wunder bewirken. Dieses Thema ist für Frauen aller Generationen sehr interessant und auch Männer suchen immer häufiger im Operationssaal nach einer zusätzlichen Dosis Attraktivität. Das war auch der Anlass für unser Gespräch mit dem Primar Dr. Milan Colic, dem Direktor der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie Colic in Belgrad, der uns zu Beginn unseres Gesprächs etwas über diese Institution erzählt:

„Die Klinik Colic, die erste Gesundheitseinrichtung dieser Art in Serbien, wurde 1989 gegründet. Man muss ehrlich sagen, dass es für die Menschen in Serbien zu Beginn unbegreiflich war, dass sich gesunde Menschen „unters Messer legen“ sollten, und Freunde versuchten uns zu überzeugen, dass diese Art der Medizin keine Perspektive habe. In der ersten Zeit mussten wir selbst die Regeln aufstellen und Grenzen setzen, denn wir hatten in Serbien keine Vorbilder. Das damalige Gesundheitssystem war auf uns nicht ausgelegt und es gab viele Situationen, die uns heute komisch vorkommen. Damals jedoch war es schwer, sich zu behaupten und durchzusetzen. Aber wir haben an unsere Mission geglaubt und es hat sich gezeigt, dass wir damit Recht hatten”, erklärt der bekannte Chirurg.

,,Es ist uns gelungen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir haben in Fortbildungen investiert und in unserer Klinik die modernsten Verfahren mit den neuesten Arten von Materialien und Geräten angewendet. Und das ist auch heute noch so. Das wird von uns erwartet und es hat dazu geführt, dass es für unsere Patienten heute kein Problem ist, wenn wir sie auf die Warteliste setzen“, sagt er.

Vielfältige ästhetische Eingriffe

In diesen etwas mehr als dreißig Jahren ist die Klinik Colić in Serbien, aber auch über die Grenzen hinaus, zum Synonym für Schönheitschirurgie geworden. Wir haben Dr. Colić gebeten, uns die chirurgischen und sonstigen Eingriffe, die er mit seinem Team durchführt, kurz zu beschreiben.

„Viele Menschen sind mit ihrem Gesicht unzufrieden, daher ist die ästhetische Gesichtschirurgie bei uns sehr gefragt. Wenn es um Unregelmäßigkeiten oder Deformationen geht, sind Operationen der Nase und abstehender Ohren am häufigsten, aber auch die operativen Verfahren zur Verjüngung werden oft nachgefragt: Anheben der Augenlider, Facelifting und Fettabsaugungen am Hals. Natürlich verwenden wir auch minimalinvasive Verfahren wie Dermoabrasion, Filler, Lipofilling usw. Ich muss sagen, dass ästhetische Operationen am Körper für jeden plastischen Chirurgen eine besondere Herausforderung sind, aber wir erzielen in diesem Bereich hervorragende Ergebnisse, egal, ob es sich um die Entfernung von Fettgewebe, eine Umgestaltung des Körpers, eine Straffung der Bauchhaut, die Verdickung der Unterschenkel oder eine Korrektur des Gesäßes handelt, die immer häufiger gewünscht wird. Unsere Klinik ist auch für ihre Methode der chirurgischen Ganzkörperstraffung nach einem großen Gewichtsverlust bekannt“, berichtet der Leiter der Klinik Colic über die Arbeit seines Teams.

Der meistgewünschte Eingriff

Untersuchungen zeigen, dass die meisten Frauen von einer Korrektur ihrer Brüste träumen, d.h. einer Verbesserung ihrer Form, ihrer Größe oder von Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Um unvollständigen und oft auch unrichtigen Informationen aus unseriösen Quellen entgegenzuwirken, hier eine Erklärung von Prim. Dr. Milan Colic über chirurgische Eingriff an den Brüsten:

„Neben der ästhetischen Chirurgie weiblicher Brüste, die zu den häufigsten Eingriffen gehören, möchte ich betonen, dass wir auch bei Männern Operationen zur Verkleinerung der Brüste durchführen und so ein Problem lösen, das durch eine Vermehrung von Fett- und Drüsengewebe entsteht”, sagt Prim. Dr. Colic.

„Eine der wichtigsten Fragen, die zu entscheiden sind, ist sicher die Größe der Implantate, die die Frauen oft mit der Körbchengröße von BHs angeben, wie sie in der Modebranche verwendet werden”, sagt Prim. Dr. Colic.

,,Jede Dame, die sich für eine Augmentation (Vergrößerung) der Brüste entscheidet, kann zwischen runden und tränenförmigen (der anatomischen Form) Implantaten diejenigen wählen, die am besten zu ihren körperlichen Voraussetzungen passen und die gewünschten Resultate bringen, die dann in einem vergrößerten Volumen sichtbar werden”, sagte er.

Leider sind die Frauen vor einer geplanten Brustvergrößerung oft ungenügend informiert, daher ist das Vertrauen zum Chirurgen bei dem verpflichtenden Vorgespräch sehr wichtig.

„Eine der wichtigsten Fragen, die zu entscheiden sind, ist sicher die Größe der Implantate, die die Frauen oft mit der Körbchengröße von BHs angeben, wie sie in der Modebranche verwendet werden. Es gibt auch Situationen, in denen Frauen mit gleicher Ausgangsgröße der Brust mit verschieden großen Implantaten zur selben Endgröße gelangen. Das liegt an der Dichte und der Menge des Brustgewebes sowie an der Figur der Frau. Darum wird eine Frau, wenn der Arzt ihre Wünsche und Erwartungen kennt, genau untersucht, um für ihre persönlichen Voraussetzungen die beste Lösung zu finden. Das ist ein herausfordernder Prozess, in dem man mit Kompromissen und gegenseitigem Vertrauen tatsächlich zu den besten Ergebnissen gelangt”, unterstreicht Prim. Dr. Milan Colic gegenüber KOSMO.

Im neuen Jahr stehen den Patienten der Klinik Colić auch Behandlungen mit dem ENDOLIFT-Gerät zur Verfügung, mit dem beim Facelifting bzw. bei der Hautverjüngung vor allem im Gesicht und am Hals ganz ohne Skalpell außerordentlich gute Ergebnisse erzielt werden. Dies ist eine revolutionäre Methode in der Ästhetik, über die ihr auf YouTube mehr erfahren könnt.

Bei Fettabsaugungen fürchten sich die Patienten häufig vor Hämatomen, Schwellungen, Schmerzen und langen Rekonvaleszenzzeiten. Seitdem es jedoch das BodyTite-Gerät gibt, mit dem Fettabsaugungen über Radiofrequenzen durchgeführt werden, ist es auch hier zu revolutionären Veränderungen gekommen. Mit dieser Methode werden gleichzeitig Fettablagerungen entfernt und die Haut gestrafft und die Rekonvaleszenzzeit ist gar nicht mehr zu vergleichen. Eingesetzt wird es zur Veränderung der Körperform, der Fettabsaugung an Hals und Oberarmen, die Gesichtshaut wird erfolgreich gestrafft und übergroße Brüste bei Männern (Gynäkomastie) werden verkleinert. Die Klinik Colic ist die einzige in Serbien und der Region, die ein BodyTite-Gerät besitzt. Auch damit bestätigt sie ihre Führungsrolle auf dem Gebiet der ästhetischen Chirurgie.

Die Klinik Colić ist bekannt für ihre Kompetenz bei großen und komplexen chirurgischen Eingriffen, aber in dieser Einrichtung erteilen internationale Ausbilder den Ärzten auch Lizenzen für die Anwendung von Botox und ECHTER Hyaluronsäure. Wir betonen, dass die Klinik Colic den EU-Standards entspricht und weder Biopolymere noch Methacryl verwendet, die aufgrund von Komplikationen, die bei der fehlerhaften Behandlung durch gewisse Ärzte oder sogar nicht-medizinisches Personal auftreten können, später entfernt werden müssten. Die Klinik Colic war und ist ein Ort, an dem ihr fast alles bekommt – von einer sicheren Vergrößerung der Lippen über die Auffüllung von Falten, einer Umformung des Kiefers, der Betonung eurer Gesichtscharakteristika bis hin zur Bekämpfung eines ermüdeten Aussehens mit nichtchirurgischen Mitteln, PRP und auch vielen anderen „kleineren“ Verfahren, und das alles nach den international geltenden Normen der ästhetischen Medizin.

