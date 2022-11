Schüsse im Supermarkt: Leiter erschießt eigene Mitarbeiter

Bei einem Schusswaffenangriff, der sich gestern gegen 22 Uhr Ortszeit in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia ereignet hat, sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Ein Schütze hat in einem Walmart-Supermarkt das Feuer eröffnet, die genaue Zahl der Opfer steht noch nicht fest.

Der Schütze sei ebenfalls tot in dem Supermarkt aufgefunden worden, teilte Leo Kosinski, Sprecher der Polizei von Chesapeake, bei einer Pressekonferenz mit.

„Polizeibeamte haben das Geschäft gestürmt und mehrere Tote und Verletzte aufgefunden“ so Kosinski. Die genaue Opferzahl könne noch nicht bestätigt werden, aber es seien „im Moment weniger als zehn“, erklärte der Polizeisprecher. Die Polizeibeamten durchsuchten gerade den Supermarkt auf der Suche nach Opfern.

Kosinski glaubt nicht, dass die Polizei Feuer eröffnet hätte, doch unter den Toten soll sich auch der Schütze befinden. Ersten Angaben zufolge soll es sich bei dem Schützen um den Filialleiter des Walmart-Supermarktes handeln, der zuerst auf Supermarktbesucher geschossen und anschließend Selbstmord begangen haben soll.

Die lokalen Behörden von Chesapeake, das rund 240 Kilometer südlich von Washington liegt, haben auf Twitter bekanntgegeben, dass es “Im Walmart am Sam’s Circle zu einem Vorfall gekommen ist, bei dem es mehrere Tote gibt”. Darüber hinaus bitten die Behörden die Bürger, vom Tatort fernzubleiben. “Die Einsatzkräfte sind gut ausgebildet und wissen, was zu tun ist; bitte, geben Sie ihnen den Raum, ihren Job zu machen”, schreibt die Stadtverwaltung auf Twitter.

Dies ist bereits die zweite Massenschießerei in den USA innerhalb einer Woche. Ein paar Tage zuvor waren bei einem Schusswaffenangriff in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado fünf Menschen getötet worden. Es handelt sich auch nicht um die erste Schießerei in einem Walmart-Geschäft, bei dem tödlichsten Schießerei im Jahr 2019 in El Paso im US-Bundesstaat Texas wurden 23 Menschen getötet.