Schuh fällt in Gehege: DAS macht der Schimpanse damit (VIDEO)

In der Shendiao Mountain Wildtierpark in der Stadt Weihai, Provinz Shandong, erwies sich ein Schimpanse als echter Samariter. Er warf einem Besucher seinen verlorenen Schuh zurück.

Der verlorene Schuh

Ein Gast des Wildtierparks erlebte eine unvorhergesehene Situation, als sein Schuh versehentlich in das Gehege eines Schimpansen namens Dong Dong fiel. Der 14-jährige Schimpanse interessierte sich sofort für den ungewöhnlichen Gegenstand und begann, damit zu spielen. Die Besitzerin des Schuhs war verständlicherweise besorgt und wandte sich hilfesuchend an das Personal des Parks.

Unerwartete Wendung

Was dann geschah, hätte niemand voraussehen können. Auf Anweisung eines Tierpflegers warf Dong Dong den Schuh zurück zu seiner Besitzerin. Die Schnelligkeit und Präzision, mit der Dong Dong handelte, verblüffte die Umstehenden zutiefst und löste Beifall aus. Laut dem Tierpfleger ist Dong Dong bekannt für seine Intelligenz und hat schon öfter verlorene Gegenstände an Parkbesucher zurückgegeben.

Diese nicht alltägliche Rettungsaktion ist kein isolierter Vorfall. Schimpansen haben in der Vergangenheit bereits ihre Fähigkeit gezeigt, auf menschliche Aktionen zu reagieren – manchmal auf freundliche, manchmal auf weniger freundliche Weise. In einem ähnlichen Vorfall im vergangenen Jahr schleuderte ein Schimpanse in einem chinesischen Zoo eine geworfene Wasserflasche zurück zu den Besuchern, was zu einem weniger erfreulichen Ergebnis führte. Diese hatten den Affen vorher verärgert, indem sie ihn mit Gegenständen bewarfen.

Diese ungewöhnlichen Ereignise unterstreichen die beeindruckende Intelligenz und das Verständnis, das unsere nächsten lebenden Verwandten – Schimpansen und Bonobos – besitzen können.