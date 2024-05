Kult-Schuhmarke feiert Wien-Premiere mit erstem Store

In der österreichischen Hauptstadt bereitet sich die Modeszene auf ein besonderes Ereignis vor: Die legendären Dr. Martens, einst von einem deutschen Arzt ins Leben gerufen, werden bald mit einem eigenen Store vertreten sein. Dieser Schritt markiert nicht nur für Wien, sondern auch für die treue Anhängerschaft der Marke einen bedeutenden Meilenstein.

Die Anfänge der Kultmarke

Ursprünglich entwickelt vom deutschen Arzt Klaus Märtens unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die robusten Stiefel als dauerhafter Teil verschiedener Subkulturen etabliert. Die von Märtens konzipierten Schuhe zeichnen sich durch ihre luftgepolsterten Sohlen aus, die er aus der Not heraus entworfen hatte. Schnell fanden die Schuhe nicht nur aufgrund ihres Komforts, sondern auch wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Benzin und Säuren Anklang bei Arbeitern verschiedenster Branchen.

Ein Symbol der Subkultur

Ob in der Skinheadszene, im Punk, in der Dark-Wave-Szene oder im BDSM- und Kink-Bereich – Dr. Martens haben sich einen festen Platz im Herzen vieler Subkulturen gesichert. Der Schuh, der mit seiner unverwechselbaren Silhouette und dem charakteristischen gelben Nähfaden begeistert, ist seit den 60er Jahren unverändert und ein Symbol für Rebellion und Individualität.

Internationaler Erfolg

Mit der Zeit ging die Produktion über die Grenzen Deutschlands hinaus, und der Schuh erfuhr Modifikationen wie die ikonische gelbe Naht und die gewölbte Lederkappe, die zum Markenzeichen der Marke wurden. Besonders in Großbritannien, wo der Schuh durch Figuren wie den Sozialisten Tony Benn in den 60er Jahren auch eine politische Dimension erlangte, festigte sich der Status von Dr. Martens als Ikone der Arbeiterklasse.

Trotz der Verlagerung der Produktion nach Asien bleibt die Beliebtheit der Schuhe ungebrochen. Ein Zeugnis ihres anhaltenden Erfolges ist die Expansion des Unternehmens, das 2021 sogar den Schritt an die Börse wagte. Mit der baldigen Eröffnung eines Stores in Wien setzt Dr. Martens seine globale Erfolgsgeschichte fort und bringt ein Stück Kultgeschichte in die österreichische Hauptstadt.

Die exakte Adresse des Wiener Stores ist noch ein Geheimnis, und Interessierte halten gespannt Ausschau nach weiteren Ankündigungen.