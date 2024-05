Sensation! Toni Kroos beendet Karriere nach EM 2024

Toni Kroos, das Herzstück im Mittelfeld von Real Madrid und deutsche Fußballikone, kündigte seinen Rückzug vom professionellen Fußball an. Nach einer Dekade voller Erfolge und unvergesslicher Momente mit dem spanischen Giganten und der deutschen Nationalmannschaft, entschied sich der 34-Jährige, seine beeindruckende Laufbahn nach der anstehenden Europameisterschaft zu beenden.

Ein Abschied mit Wehmut und Stolz

In seinem eigenem Podcast „Einfach mal Luppen“ öffnete Kroos sein Herz über die schwere Entscheidung, die Profikarriere zu beenden. Er verdeutlichte, dass seine letzte Spielzeit bei Real Madrid nicht nur das Ende seiner Zeit beim Club markiert, sondern auch den Abschluss seiner Fußballkarriere bedeutet. Kroos betonte, dass der Entschluss, seine Karriere bei Real Madrid zu beenden, mit seinem langgehegten Vorsatz übereinstimmt, den Fußball an dem Punkt zu verlassen, an dem er sich am wohlsten fühlte.

Ein bewegender Rückblick

Die Ankündigung auf Instagram spiegelt seine tiefe Verbundenheit mit Real Madrid wider, einem Verein, der seit seiner Ankunft im Sommer 2014 sein Leben grundlegend verändert hat. In seiner Botschaft erinnert Kroos an den Beginn dieses Kapitels, das nun, nach zehn erfüllten Jahren, zu einem Ende kommt. Der gebürtige Greifswalder drückte seine Dankbarkeit für die Erfahrungen und Erfolge aus, die er mit dem Club erleben durfte.

Der letzte Akt: EM 2024

Trotz des anstehenden Karriereendes blickt Kroos mit Vorfreude auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann plant der Weltmeister von 2014 noch einmal, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen und für sein Land aufzulaufen. Er betont, dass nach dem Turnier seine Zeit als aktiver Spieler endgültig vorbei sein wird. Kroos Entscheidung, seinen letzten Auftritt in der Welt des Fußballs bei einem Heimturnier zu geben, verspricht ein emotionales und unvergessliches Ereignis für ihn und seine Fans zu werden.