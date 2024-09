Schulbetrieb ab Montag: Aktuelle Regelung für Schüler und Schulpersonal

Am Sonntag wurde Wien von heftigen Unwettern heimgesucht, die die Stadt nahezu lahmlegten. Verkehrseinschränkungen, Überschwemmungen und gesperrte Straßen prägen momentan das Stadtbild. Um den Auswirkungen auf das öffentliche Leben gerecht zu werden, haben die Bildungsdirektion Wien und das Bundesministerium für Bildung aktuelle Regelungen für den Schulbetrieb an diesem Montag bekanntgegeben.

Automatische Entschuldigung für betroffene Schüler

Aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen haben Schüler, deren Wohnort direkt von der Unwetterkatastrophe betroffen ist, am Montag, den 16. September, eine automatische Entschuldigung. Gleiches gilt für jene, die wegen blockierter Verkehrswege nicht zur Schule gelangen können oder deren Schulweg durch Sturmschäden und Hochwasserrisiken gefährlich ist.

Maßnahmen für Personal und Schulschließungen

Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrkräfte, Schulleiter und anderes Schulpersonal sind von denselben Entschuldigungsregelungen erfasst. Besonders hohes Augenmerk liegt auf Bediensteten im Katastrophenschutz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und vergleichbarer Dienste, deren Anwesenheit in den betroffenen Gebieten dringend benötigt wird, sind automatisch vom Dienst freigestellt. Die Schulen, falls sie aufgrund der Unwetterschäden schließen müssen, werden Schüler und Lehrkräfte direkt darüber informieren. Auch geplante Schulveranstaltungen können kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. In solchen Fällen werden Eltern und Schüler ebenfalls von der jeweiligen Schule benachrichtigt.

Der Betrieb der Wiener Kindergärten bleibt grundsätzlich gewährleistet. Die Regelungen, die für den Schulbereich gelten, werden sinngemäß auch auf Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr angewendet. Für sie greifen entsprechend die gleichen Entschuldigungen wie bei den Schülern.

Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) sprach allen Einsatzkräften und Helfern seinen Dank aus. „In dieser außergewöhnlichen Situation leisten sie Herausragendes. Ihre Arbeit ist entscheidend für die Sicherheit und das Wohl unserer Stadt. Mein Dank gilt auch dem Schulpersonal, das gemeinsam mit der Bildungsdirektion die Lage an den Schulstandorten genau beobachtet. Ein besonderer Dank geht an die Schulwarte, die in diesen Zeiten unermüdlich im Einsatz sind“, so Wiederkehr.