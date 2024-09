Zalando: Bestellungen bald ohne Kleidergrößen

Der Modehändler Zalando entwickelt innovative Lösungen, um das Einkaufen im Netz zu vereinfachen. Zum Zentrum der Bemühungen zählt die Einführung von 3-D-Avataren, die es ermöglichen, Kleidung ohne die Angabe von Größen zu bestellen. Diese Initiative zielt darauf ab, die hohe Rücksendequote zu senken und so die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Christoph Lütke Schelhowe, der seit zwei Jahren das Geschäft von Zalando in der Schweiz, Deutschland und Österreich leitet, betont die Notwendigkeit einer Reduzierung der Rücksendungen. Ein beträchtlicher Anteil der Retouren – jedes dritte Paket – entstehe, weil die bestellte Kleidung nicht passt. Die Größenangaben variieren teils erheblich zwischen unterschiedlichen Marken und sogar innerhalb derselben Marke.

Zalando setzt vermehrt auf detaillierte Produktbeschreibungen und zusätzliche Videos, um Kunden bei der Auswahl der passenden Größe zu unterstützen. Seit einem Jahr besteht für Nutzer, die Damenmode bestellen, die Möglichkeit, Fotos von sich hochzuladen, auf deren Basis eine App die optimale Kleidergröße ermittelt.

Detaillierte Produktinformationen

Als nächsten Schritt arbeitet Zalando an einer virtuellen Umkleidekabine. Mithilfe personalisierter 3-D-Avatare sollen Kunden online überprüfen können, ob ein Kleidungsstück passt. Diese Avatare bilden nicht nur Größe und Gewicht, sondern auch genaue Körperproportionen ab. Dieses maßgeschneiderte Erlebnis könnte die Genauigkeit der Bestellungen erheblich verbessern und die Rücksendungen weiter reduzieren.

Effizientes Retourenmanagement in Europa

Zalando verfügt über spezialisierte Retourenzentren in ganz Europa, die darauf ausgerichtet sind, Rücksendungen rasch und effizient zu sortieren und für den erneuten Verkauf vorzubereiten. In der Schweiz befinden sich zwei dieser Zentren, nämlich in Arbon TG und Neuendorf SO. Ein Algorithmus berechnet dabei, in welcher Region die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Artikel weiterverkauft wird, um die Transportwege möglichst kurz zu halten und die Logistikkosten zu minimieren, so Lütke Schelhowe.

Mit diesen Maßnahmen verfolgt Zalando das Ziel, das Online-Shopping-Erlebnis weiter zu verbessern und die Kaufentscheidung der Kunden zu erleichtern. Die fortschrittlichen Technologien und das effiziente Retourenmanagement könnten den Modehändler zu einem noch attraktiveren Anbieter machen und die Kundenzufriedenheit langfristig erhöhen.