Schutz der Risikogruppen: Wien richtet spezielle Hotline ein

Bis heute Morgen ist die Anzahl an bestätigten Coronavirus-Fällen in Österreich auf über 300 gestiegen. In Wien sind es derzeit 58 Personen (Stand 12.3., 8:00 Uhr). Aus diesem Grund kündigte Bürgermeister Ludwig bereits gestern besondere Hilfe für ältere Menschen im Alltag an.

Im Interview für „Wien heute“ betonte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dass ältere Menschen besonders durch das Coronavirus gefährdet seien, weshalb man diese besonders schützen müsse: „Wir haben deshalb auch eine Hotline in der Stadt Wien eingerichtet – unter der Nummer 01/4000-4001.“

Unter dieser Nummer erhalten ältere Menschen und Risikogruppen Hilfe, insofern sie die Einkäufe von Lebensmitteln oder Medikamenten aus Selbstschutz nicht selbst erledigen können bzw. wollen. Damit möchte man die Gefahr einer Ansteckung noch stärker minimieren. Ludwig betonte ferner jedoch, dass es sich hierbei um keine Hotline für Coronavirus-Erkrankte bzw. Verdachtsfälle handle. Dafür sei die Gesundheitshotline 1450 zuständig.

„Wir nehmen die Situation sehr ernst. Auch wenn es bisher Gott sei Dank wenige Infizierte in Österreich und in Wien gibt, sehen wir, dass in anderen Ländern sich die Infektion, der Virus, sehr schnell verbreiten kann“, fügte der Wiener Bürgermeister hinzu.