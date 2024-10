Schwangere stürzt aus dem 10. Stock und stirbt – Baby überlebt

In der englischen Stadt Leeds ereignete sich ein tragisches Unglück, das die Gemeinde tief erschüttert hat. E.A., Mutter von fünf Kindern, stürzte von der zehnten Etage des Hochhauses Shakespeare Towers in Burmantofts aus einer Höhe von 27 Metern in den Tod. Ihr Neugeborenes, das fünf Wochen zu früh zur Welt kam, kämpft derzeit im Krankenhaus um sein Überleben.

Der fatale Unfall ereignete sich an einem Donnerstagmorgen. E.A., die sich in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft befand, hinterlässt eine Familie in tiefer Trauer. Ihr Baby wird intensivmedizinisch betreut und befindet sich in einem kritischen Zustand. Die lokale Gemeinschaft reagierte mit einer Welle der Unterstützung und Anteilnahme, wobei viele Freunde und Bekannte in den sozialen Netzwerken an Atkinson als „wundervolle Seele“ erinnerten.

In ihrem letzten Facebook-Post hatte E.A. ihre Freude darüber geäußert, bald eine Tochter begrüßen zu dürfen. Dieser Beitrag, der kurz vor dem tragischen Vorfall veröffentlicht wurde, verdeutlicht für Freunde und Familie das Ausmaß der Tragödie.

Lesen Sie auch: Razzia in Lokal: 70.000 Euro Falschgeld sichergestelltBei Durchsuchungen in Wien und Oberösterreich wurden 70.000 Euro Falschgeld sichergestellt. Eine 41-jährige Frau steht im Verdacht, das gefälschte Geld aus

Razzia in Lokal: 70.000 Euro Falschgeld sichergestelltBei Durchsuchungen in Wien und Oberösterreich wurden 70.000 Euro Falschgeld sichergestellt. Eine 41-jährige Frau steht im Verdacht, das gefälschte Geld aus 27-Jährige von Straßenbahn erfasst - LebensgefahrIn Wien ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Frau von einer Straßenbahn angefahren wurde.

27-Jährige von Straßenbahn erfasst - LebensgefahrIn Wien ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Frau von einer Straßenbahn angefahren wurde. 130 Hotel-Gäste in letzter Sekunde gerettetEin Zimmerbrand in einem Thermen-Hotel in Stegersbach führte zur Evakuierung von 130 Gästen, darunter ein Baby.

Polizei ermittelt

Die Polizei von West Yorkshire bestätigte, dass keine verdächtigen Umstände zu E.As Tod geführt haben. Laut Polizeibericht ging der Notruf um 10:24 Uhr ein, jedoch konnten die Sofortmaßnahmen E.A. nicht mehr retten. Der Fall wurde dem Gerichtsmediziner übergeben, um die genauen Todesumstände zu klären.