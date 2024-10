Fünf technische Gadgets, die dich vor Erkältungen schützen

Herbst und Winter sind bekannt für kühle Temperaturen und eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen. Diese Infektionen der oberen Atemwege sind zwar meist harmlos, aber dennoch unangenehm. Experten empfehlen daher regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, eine vitaminreiche Ernährung und ausreichend Schlaf als wesentliche Präventionsmaßnahmen. Doch Technik kann ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Erkältungsvorbeugung leisten.

1. Infrarotlampen schon bei den ersten Anzeichen

Zur Linderung von Erkältungssymptomen nutzen viele Menschen Infrarotlampen. Mit einer stufenlos einstellbaren Neigung von 0 bis 50 Grad kann die Lampe gezielte angewendet werden. Infrarotlicht fördert die Entspannung der Muskeln und kann bei den ersten Anzeichen einer Erkältung wohltuend wirken.

2. Optimiertes Raumklima durch Luftbefeuchter

Eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit im Wohnraum ist entscheidend, um die Schleimhäute vor dem Austrocknen zu bewahren und das Erkältungsrisiko zu minimieren. Luftbefeuchter sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit. Zu beachten: Die unterschiedlichen Modelle eignen sich für Räume von unterschiedlicher Größe.

3. Inhalatoren als moderne Alternative

Das klassische Inhalieren, bei dem man seinen Kopf über einen Topf mit heißem Wasser hält, wird mittlerweile durch leistungsfähige Inhalatoren ersetzt. Es gibt Produkte für den Gebrauch zuhause als auch unterwegs. Geeignet ist das Gerät für die Behandlung der oberen und unteren Atemwege sowie bei Erkrankungen wie Asthma. Dank Selbstreinigungsfunktion sind viele zudem pflegeleicht und hygienisch in der Anwendung.

4. Luftfilter zur Bekämpfung von Viren und Bakterien

Luftfilter haben seit der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Sie helfen dabei, die Belastung durch Aerosole in der Raumluft zu verringern, was auch gegen Erkältungsviren wirksam sein kann. Viele Luftfilter nutzen einen hocheffizienten HEPA-Filter, der über 99 Prozent der Aerosole aus der Luft entfernt. Viele der Geräte lassen sich bequem über Smartphone-Apps steuern und überwachen.

5. Fußwärmer

Kalte Füße sind nicht nur unangenehm, sondern können auch das Risiko für eine Erkältung erhöhen. Während dicke Socken oder eine Wärmflasche helfen können, bieten Fußwärmer eine besonders komfortable Lösung, die zusätzlich auch eine Massagefunktion haben kann. Gerade an kalten Wintertagen sorgen sie mit ihrer schnellen Aufheizung und dem weichen Innenfutter zügig für wohlige Wärme. Mit einer einfachen Steuerung können verschiedene Temperaturstufen eingestellt und bei Bedarf eine Vibrationsmassage aktiviert werden. Besonders praktisch: Das Innenfutter kann oft bei 30°C in der Waschmaschine gereinigt werden, was die Pflege erleichtert.

Gesundheitsvorsorge in den kalten Monaten

Mit diesen technischen Hilfsmitteln lässt sich die Gesundheitsvorsorge in den kalten Monaten optimieren. Sie ergänzen die klassischen Methoden wie Sport, Erkältungsbad, eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Wasser und Schlaf und tragen zu einem gesunden Wohlbefinden während der Erkältungssaison bei.