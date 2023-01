Schwarze Mamba im Klassenzimmer: Schülerin tödlich gebissen

Die 17-jährige Melody Chiputura aus Simbabwe wurde von einer schwarzen Mamba gebissen, während sie an ihrem Platz im Klassenzimmer an der Rushinga High-School saß.

„Als die Schüler die Schlange entdeckten, gerieten alle in Panik, einige sprangen durch das Fenster hinaus“, wird der Lehrer Christopher Murenga von Fox News zitiert.

Melody wurde sofort ins Krankenhaus gefahren, sie starb allerdings noch vor der Ankunft in der Notaufnahme, weniger als 30 Minuten nach dem giftigen Schlangenbiss.

„Als wir in der Klinik ankamen, war es bereits zu spät“. Das ist schwer zu akzeptieren und sehr schmerzhaft. Ich verstehe nicht, wie die Giftschlange in das Klassenzimmer gelangen und meine Tochter beißen konnte”, sagte Melodys Vater.

Die Schwarze Mamba wurde kurz nach dem tödlichen Biss getötet. Es ist unklar, wie sie in das Klassenzimmer gelangen konnte, Experten weisen allerdings darauf hin, dass Schlangen an heißen Tagen durchaus Schutz in Gebäuden suchen.

Die Schwarze Mamba kann bis zu vier Meter groß werden und gilt als eine der schnellsten und giftigsten Schlangen der Welt. Sie ist eigentlich braun, ihren Namen verdankt sie der schwarzblauen Farbe in ihrem Maul, das sich weit öffnet, wenn es sich bedroht fühlt. Diese Giftschlange ist in den afrikanischen Savannen beheimatet.