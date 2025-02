Schweres Erdbeben am Balkan

Ein Erdbeben der Stärke 5 erschütterte Dalmatien und war auch in Italien und Bosnien spürbar. Noch gibt es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Erdbeben erschüttert Dalmatien

Ein Erdbeben der Stärke 5 auf der Richterskala erschütterte am Dienstagabend Bosnien und Kroatien. Das Epizentrum lag 16 Kilometer von Posedarje entfernt, wie das Europäische Mittelmeer-Seismologische Zentrum (EMSC) berichtet.

Das Beben dauerte laut Berichten etwa acht bis zehn Sekunden. Ein Bewohner von Sibenik erzählte „24sata.hr“: „Es donnerte fürchterlich und schüttelte uns kräftig durch, wir flüchteten alle nach draußen“,

Derzeit keine Schadensmeldungen

Der Bürgermeister von Starigrad, Marin Cavic, berichtete gegenüber zadarski.hr, dass das Beben deutlich spürbar war. Trotz der Stärke des Erdbebens liegen bisher keine Schadensmeldungen vor. Cavic und der Leiter des Katastrophenschutzes, Mario Zubcic, untersuchen die Lage vor Ort.

Auswirkungen in der weiteren Region

Das Erdbeben war nicht nur in Dalmatien, sondern auch in anderen Teilen Kroatiens sowie in Italien, Bosnien und Herzegowina und Slowenien spürbar. In der Nacht kam es noch zu leichteren Nachbeben. Bislang gibt es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.