Sechs Jahre Forschung: Parfum entwickelt, das nach Babys riecht

Japanische Forscher haben nach sechs Jahren Entwicklungszeit das Unmögliche möglich gemacht: Der unverwechselbare Duft eines Neugeborenen ist jetzt als Parfum erhältlich.

In der Welt der Düfte, wo Vanille, Frühlingsblumen und Lavendel zu begehrten Parfums verarbeitet werden, haben japanische Wissenschaftler eine ungewöhnliche Innovation geschaffen. Forschern der Universität Kobe unter Leitung von Mamiko Ozaki ist es gelungen, den charakteristischen Duft eines Neugeborenen in Flakonform zu bringen. Das Parfum mit dem Namen „Poupon Pure“ – auf Deutsch „Baby pur“ – kam am 15. Juni 2025 auf den Markt und konzentriert sich speziell auf den Kopfduft von Babys. Bei Testpersonen hinterließ das Parfum den Eindruck eines „sanften“, „natürlichen“ und „erfrischend zitrusartigen“ Dufterlebnisses.

Wissenschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung des besonderen Duftes erstreckte sich über einen Zeitraum von etwa sechs Jahren. Die Komposition vereint verschiedene Ingredienzien, darunter florale Elemente und Zitrusnoten – wobei die genaue Rezeptur unter Verschluss bleibt. Als Hauptbestandteil identifizierten die Wissenschaftler Nonanal, eine Verbindung, die für die charakteristische florale Note verantwortlich ist. Während des Entwicklungsprozesses kooperierten die Wissenschaftler mit Klinikärzten sowie mit schwangeren Frauen und frischgebackenen Müttern.

Die Forscher sammelten Duftproben von den Köpfen von etwa 20 neugeborenen Kindern und identifizierten dabei 37 verschiedene Duftkomponenten. In anschließenden Tests mit 20 Probanden beiderlei Geschlechts zeigte sich ein bemerkenswerter Effekt: Der nachgebildete Babyduft aktivierte im Gehirn Areale, die mit Wohlbefinden assoziiert sind, und weckte den Wunsch, den Duft weiter wahrzunehmen. Laut den Forschern soll der Duft die soziale Bindung zwischen Eltern und Kind fördern.

Marktposition

Mit einem Preis von etwa 20 US-Dollar für 5 ml (umgerechnet etwa 18 Euro), ist das Parfum vergleichsweise erschwinglich – allerdings momentan nicht lieferbar, da ausverkauft. Neue Lieferungen sind für Mitte August bis Anfang September angekündigt, wobei das Produkt derzeit nur per Vorbestellung erhältlich ist. Das Konzept selbst ist nicht völlig neu: Der Luxushersteller Bulgari brachte bereits vor Jahren ein ähnliches Produkt namens „petit et mamans“ auf den Markt. Dieses pudrig-blumige Parfum schlägt mit rund 60 Euro jedoch deutlich stärker zu Buche.

Der neue japanische Duft ahmt spezifisch den charakteristischen Geruch eines Neugeborenen nach.