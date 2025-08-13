Bewusstlos bei Bauarbeiten: Zwei Mitarbeiter nach Gasunfall reanimiert

Dramatischer Einsatz in Mödling: Zwei Arbeiter brachen nach einem Gasaustritt bewusstlos zusammen und mussten vor Ort wiederbelebt werden.

Bei Bauarbeiten in der Weißes-Kreuz-Gasse in Mödling (Niederösterreich) kam es am heutigen Mittwochvormittag zu einem dramatischen Zwischenfall. Zwei Arbeiter kollabierten auf offener Straße, nachdem Gas ausgetreten war. Die bewusstlosen Männer mussten an Ort und Stelle wiederbelebt werden.

Anschließend wurden die Schwerverletzten per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Ein Mann verstarb jedoch trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen, der zweite Arbeiter wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich großräumig ab.

📍 Ort des Geschehens

Zur Art des ausgetretenen Gases wurden von den Behörden bislang keine offiziellen Angaben gemacht. Die Ursache des Gasaustritts ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Einsatzkräfte sind nach wie vor am Unglücksort tätig.

