Mann wird im Wasser plötzlich bewusstlos und stirbt

Dramatische Szenen an einem Gewässer in Niederösterreich: Trotz sofortiger Rettung durch einen Angler und umfassender Notfallmaßnahmen endete ein Badeausflug tödlich.

Am Montagnachmittag wurden die Feuerwehreinheiten aus Sitzenberg und Reidling zu einem Wasserunfall am Badeteich Neubaumgarten in Neubaumgarten, einem Ortsteil der Gemeinde Sitzenberg-Reidling in Niederösterreich, gerufen. Ein 86-Jähriger verlor während des Schwimmens das Bewusstsein und trieb reglos im Wasser. Ein in der Umgebung angelnder Mann bemerkte den Notfall umgehend, barg den Verunglückten aus dem Gewässer und leitete sofort die notwendigen Rettungsmaßnahmen ein.

📍 Ort des Geschehens

Umfangreicher Rettungseinsatz

Neben einem Rettungswagen des Roten Kreuzes Atzenbrugg samt Notarzt wurde auch der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 zum Einsatzort beordert. Die Freiwillige Feuerwehr Sitzenberg-Reidling bestätigte den Großeinsatz am Badeteich. Sämtliche Wiederbelebungsversuche der Einsatzkräfte blieben jedoch ohne Erfolg – der Mann verstarb noch vor Ort.

⇢ Tödliche Strömung: Urlauber-Boot kentert – vier Menschen ertrunken



Für den 86-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Der tragische Vorfall ereignete sich an dem beliebten Badegewässer, das bei Einheimischen und Besuchern als Naherholungsgebiet geschätzt wird.