Mit Millionen-Klunker: Ronaldo geht vor Georgina auf die Knie (FOTO)

Nach neun gemeinsamen Jahren und fünf Kindern hat Fußballstar Cristiano Ronaldo endlich den nächsten Schritt gewagt. Seine Partnerin Georgina trägt nun einen funkelnden Beweis am Finger.

Cristiano Ronaldo hat seiner langjährigen Partnerin Georgina einen Heiratsantrag gemacht. Die 31-Jährige nahm den Antrag des 40-jährigen Portugiesen an. Die freudige Nachricht teilte das spanisch-argentinische Model am 11. August 2025 auf Instagram mit, wo sie ein Bild ihrer Hand mit einem auffälligen Verlobungsring veröffentlichte. Auf dem Foto ist ihre Hand mit dem großen ovalen Diamantring auf Ronaldos Hand zu sehen.

Ihren Post kommentierte sie mit den Worten: „Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben.“ Der beeindruckende Diamantring sorgte für Aufsehen und das Bild erhielt innerhalb kürzester Zeit mehr als vier Millionen Likes – bereits in den ersten 45 Minuten nach Veröffentlichung waren es über 1,6 Millionen.

Die Beziehung des Paares besteht bereits seit neun Jahren und umfasst auch gemeinsamen Nachwuchs. Dennoch ließ sich der Fußballprofi, der derzeit bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, mit seinem Antrag Zeit.

Nun ist die Verlobung endlich besiegelt.

Filmreife Kennenlerngeschichte

Der Beginn ihrer Beziehung gleicht einem Filmdrehbuch. Ende 2016 begegneten sich der als „CR7″ bekannte Sportler und Georgina in einem Gucci-Geschäft in Madrid, wo sie damals als Verkäuferin tätig war. Kurz darauf entwickelte sich ihre Romanze. Seither ist Georgina eine feste Größe an der Seite des Fußballprofis.

Das Paar zieht gemeinsam fünf Kinder groß: Ronaldos ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (15), dessen Mutter nicht öffentlich bekannt ist, die siebenjährigen Zwillinge Eva und Mateo, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, sowie die gemeinsamen Kinder Alana Martina (7) und Bella Esmeralda (2). Ein tragisches Schicksal ereilte die Familie, als Bellas Zwillingsbruder kurz nach der Geburt verstarb. Das Paar ging mit diesem schmerzlichen Verlust offen um.

Lange Spekulationen

In den vergangenen Jahren kursierten wiederholt Spekulationen über eine bevorstehende Verlobung. Als Ronaldo im März auf eine mögliche Hochzeit angesprochen wurde, antwortete er: „Ich bin mir zu Tausend Prozent sicher, dass es passieren wird.“ Er wolle jedoch warten, bis es „Klick gemacht habe“.

Dieser Moment scheint nun eingetreten zu sein.