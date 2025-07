Tödliche Strömung: Urlauber-Boot kentert – vier Menschen ertrunken

Tragödie im Donaudelta: Ein Touristenboot kentert im Mündungsgebiet zum Schwarzen Meer. Trotz schneller Hilfe enden die Rettungsversuche für vier Menschen tödlich.

Bei einem Bootsunglück im rumänischen Donaudelta haben vier Menschen ihr Leben verloren, unter ihnen auch ein Kind. Das Unglück nahm am Montagabend im Golf von Musura seinen Lauf, einer Region, wo die Donau ins Schwarze Meer mündet, wie aus den Berichten der Einsatzkräfte hervorgeht. Mehrere Personen stürzten dabei ins Wasser.

An der Unglücksstelle waren umgehend Feuerwehrleute, Mitglieder der Küstenwache sowie Beamte der Grenzpolizei im Einsatz. Auch Privatpersonen auf nahegelegenen Ausflugsbooten beteiligten sich spontan an den Rettungsmaßnahmen. Trotz aller Bemühungen konnten vier aus dem Wasser geborgene Personen – drei Erwachsene sowie ein Kind – nicht mehr reanimiert werden, so die Mitteilung der Rettungsdienste.

⇢ Flugzeugabsturz auf dem Balkan – erste Details schockieren!



Rettungsmaßnahmen vor Ort

Eine weitere Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zehn Insassen des verunglückten Bootes konnten gerettet werden. Nach Informationen lokaler Medien konnten sich sechs der insgesamt 14 Passagiere dank Schwimmwesten selbst ans Ufer retten, während für vier Personen jede Hilfe zu spät kam.

Die genauen Umstände, die zum Kentern des Touristenbootes führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte heftiger Wind das Unglück verursacht haben. Die rumänischen Behörden haben bereits Untersuchungen eingeleitet, wobei insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Ausflugsboote im Donaudelta überprüft wird. Hinweise auf technische Defekte oder eine Überladung des Bootes konnten bislang nicht bestätigt werden.

Über die Nationalität der Opfer liegen bislang keine Informationen vor.

📍 Ort des Geschehens