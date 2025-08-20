Selenskyj bekommt Trumps Haustürschlüssel!

Ein Golfschläger mit Kriegsgeschichte wechselt den Besitzer: Selenskyj überreicht Trump einen Putter von einem ukrainischen Veteranen, der bei der Rettung von Kameraden ein Bein verlor.

Bei einem Treffen im Weißen Haus in Washington überreichte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem US-Amtskollegen Donald Trump ein Geschenk mit besonderer Symbolkraft. Der Golf-affine Trump erhielt einen Putter – jenen Schläger, mit dem beim Golfspiel die entscheidenden letzten Schläge auf dem Grün ausgeführt werden.

Das Sportgerät stammt von einem ukrainischen Kriegsveteranen. Unterfeldwebel Kostjantyn Kartawzew verlor während der ersten Monate der russischen Invasion ein Bein, als er Kameraden rettete. Im Rahmen seiner Rehabilitation empfahlen Ärzte dem Soldaten das Golfspiel, das ihm half, sowohl körperlich als auch psychisch wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Besondere Symbolik

Da Trump als leidenschaftlicher Golfspieler bekannt ist und mehrere Golf-Resorts besitzt, wünschte sich Kartawzew, dass sein Schläger in die Hände des US-Präsidenten gelangt. Die Wahl des Geschenks hat auch eine tiefere Bedeutung im Golfsport: Der Putter gilt als wichtigster Schläger im Bag eines Golfers und entscheidet oft über Sieg oder Niederlage.

Auch die auf dem Golfschläger eingravierte Botschaft unterstreicht die diplomatische Dimension des Geschenks: Der Schriftzug „Let’s putt peace together“ ruft dazu auf, gemeinsam Frieden zu schaffen und verbindet die Leidenschaft für Golf mit der Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts.

Trumps Reaktion

Trump reagierte auf das Geschenk mit einer persönlichen Videobotschaft an den ukrainischen Soldaten: „Kostjantyn, ich weiß eine Menge über Golf – und dein Schwung ist wunderschön. Du wirst ein großartiger Spieler.“ Danke für diesen Putter, er ist mit viel Liebe gemacht und übergeben worden. Ich habe großen Respekt vor dir, du bist eine großartige Person.“

Der US-Präsident fügte hinzu: „Du kommst aus einem tollen Land und wir versuchen es wieder auf die Beine zu bekommen. Dafür arbeitet dein Präsident sehr sehr hart.“ Trump versprach zudem, bei jedem Spiel mit diesem Putter an den Soldaten zu denken und den Schläger regelmäßig zu verwenden.

Als Gegengeschenk überreichte Trump dem ukrainischen Staatsoberhaupt symbolische Schlüssel zum Weißen Haus – eine Geste, die das historische Treffen zwischen den beiden Staatsmännern unterstrich.