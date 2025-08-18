Trumps Ukraine-Poker: DAS fordern die Europäer von Putin

Hinter freundlichen Komplimenten und gelöster Atmosphäre im Weißen Haus verbirgt sich ein diplomatisches Ringen um Frieden für die Ukraine – mit überraschend klaren Forderungen.

Die Zukunft der Ukraine steht auf der diplomatischen Agenda. Nach dreieinhalb Jahren Krieg zeichnet sich eine neue Dynamik in den Friedensbemühungen ab. Die Verhandlungen haben begonnen, und trotz der Schwere des Themas herrscht zeitweise auch eine gelöste Atmosphäre.

Die hochrangige Gesprächsrunde um Donald Trump zeigt sich einig in der Zielsetzung: Der Konflikt muss beendet werden. Der US-Präsident selbst äußerte sich zuversichtlich bezüglich eines baldigen Durchbruchs. Man werde innerhalb eines überschaubaren Zeitraums – „in ein oder zwei Wochen“ – Klarheit haben, ob eine Lösung möglich sei oder ob die „schrecklichen Kämpfe“ fortgesetzt würden.

Im East Room des Weißen Hauses in Washington versammelte Trump nach seinem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die europäischen Delegationsleiter um einen großen Tisch. Das Treffen fand am 18. August 2025 statt, nachdem bereits der Gipfel zwischen Trump und Putin in Alaska die diplomatischen Weichen gestellt hatte. Bei der Vorstellungsrunde zeigte sich der US-Präsident von seiner informellen Seite. Zu Friedrich Merz bemerkte er freundschaftlich: „Er ist ein Freund. Sie sind so schön braun! Woher haben Sie diese Bräune?“ Die italienische Ministerpräsidentin Meloni würdigte er mit den Worten: „Sie ist noch so jung, aber sie hat schon viel Erfahrung.“ Besonders herzlich fiel sein Lob für NATO-Generalsekretär Mark Rutte aus: „Ich mag ihn sehr, heute noch mehr.“

Doch hinter den Komplimenten begann bereits vor laufenden Kameras das substantielle Ringen um Friedenslösungen, wobei die europäischen Vertreter offenbar koordiniert auftraten. Die Rolle Europas in den Friedensverhandlungen bleibt jedoch weiterhin unklar, wie internationale Beobachter festhalten.

Zentrale Verhandlungspunkte

Drei zentrale Aspekte kristallisierten sich unmittelbar heraus: Erstens die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bemerkenswert war, dass sowohl der britische Premier Keir Starmer als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Selenskyj selbst betonten, Trump habe entsprechende Zusagen gemacht. Bedeutsam erscheint dabei, dass die Europäer ihre eigene Beteiligung an Sicherheitsarrangements an die Mitwirkung der USA geknüpft haben.

Zweitens die Forderung nach einem Waffenstillstand. Hier übernahm überraschend Friedrich Merz die Rolle des Wortführers. Der deutsche Oppositionsführer formulierte unmissverständlich die Erwartung, dass Trump seinen Einfluss für eine Waffenruhe nutzen solle: „Die nächsten Schritte sind die komplizierten. Jetzt ist der Weg frei für schwierigere Verhandlungen. Wir alle wollen einen Waffenstillstand sehen.“ Unterstützung erhielt Merz vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der einen Waffenstillstand als Voraussetzung für weitere trilaterale Gespräche bezeichnete.

Humanitäre Dimension

Drittens das Schicksal der entführten Kinder. Selenskyj thematisierte zweimal die nahezu 20.000 von Russland verschleppten ukrainischen Kinder und dankte dabei ausdrücklich Trumps Ehefrau Melania. Die First Lady hatte in einem Schreiben an Wladimir Putin auf das Los dieser Kinder aufmerksam gemacht. Zuvor hatte Selenskyj dem US-Präsidenten einen Brief seiner eigenen Frau an Melania Trump übergeben, der ebenfalls die Kindesentführungen zum Gegenstand hatte.

Damit wurde das humanitäre Drama der ukrainischen Kinder zu einem integralen Bestandteil der Friedensverhandlungen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen griff das Thema auf. Trump selbst reagierte mit zustimmendem Nicken und lobte das Engagement seiner Frau.

Nach diesem öffentlichen Teil wurden die Türen geschlossen und die Kameras abgeschaltet.

Nach Informationen der BILD hat US-Präsident Trump die Gespräche mit den Europäern für ein Telefonat mit Putin unterbrochen! Danach soll die Runde fortgesetzt werden..