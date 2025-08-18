Outfit-Eklat im Weißen Haus: Trump überrascht mit Reaktion auf Selenskyjs Kriegslook

Schwarze Jacke statt Anzug – Selenskyjs militärische Garderobe sorgt bei seinem Washington-Besuch erneut für Gesprächsstoff. Trump scheint diesmal Gefallen daran zu finden.

Militärische Kleidung

Bei seinem Besuch im Weißen Haus in Washington trug der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag erneut seine charakteristische schwarze, militärähnliche Kleidung. US-Präsident Donald Trump schien beim Händeschütteln anerkennende Worte für Selenskyjs Outfit zu finden. Die schwarze Jacke mit passender Krawatte entspricht dem Erscheinungsbild, das der ukrainische Staatschef seit Beginn des russischen Angriffskriegs bei internationalen Auftritten pflegt.

Seit der großangelegten russischen Invasion 2022 hat Selenskyj die für Staatsoberhäupter übliche formelle Garderobe gegen militärisch anmutende Kleidung eingetauscht – eine bewusste Geste der Verbundenheit mit den ukrainischen Soldaten an der Front. Wie die Financial Times berichtete, kündigte er damals an, erst nach einem ukrainischen Sieg wieder zum klassischen Anzug zurückzukehren und seinen Bart zu rasieren.

Frühere Reaktionen

Diese Kleiderordnung sorgte bereits im Februar für deutliche Spannungen während eines Treffens mit Trump. Bei dem angespannten Zusammentreffen am 28. Februar 2025 im Oval Office kam es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Staatschefs. Trump warf Selenskyj vor, „mit dem Dritten Weltkrieg zu spielen“ und bezeichnete dessen Auftreten als „respektlos gegenüber diesem Land“. Der ukrainische Präsident entgegnete unmissverständlich: „Ich werde einen Anzug tragen, wenn dieser Krieg vorbei ist.“

Das Treffen endete mit einer deutlichen Botschaft Trumps, als er erklärte, Selenskyj könne „zurückkommen, wenn er bereit für Frieden ist“. US-Medien werteten Selenskyjs Verweigerung formeller Kleidung als bewusste Demonstration seiner Solidarität mit den ukrainischen Streitkräften.

Aktuelle Kontroverse

Zu Beginn des Jänners wurde Selenskyjs Entscheidung, ein langärmeliges T-Shirt mit ukrainischem Militärabzeichen statt eines Anzugs zu tragen, zum Streitpunkt während seines angespannten Treffens mit Trump. Laut Berichten von Axios hatte das Weiße Haus Selenskyj auch diesmal ausdrücklich gebeten, bei seinem Besuch am Montag formelle Kleidung zu wählen – eine Bitte, die der ukrainische Präsident erneut ablehnte.

Vor seinen Gesprächen im Weißen Haus mit Trump und europäischen Staatschefs zeigte sich Selenskyj in einem dunklen kurzärmeligen T-Shirt bei einem Treffen mit Trumps Ukraine-Sondergesandten Keith Kellogg, wie ein von ihm auf der Plattform X geteiltes Video belegt.

Die Berichterstattung zu diesem Thema wird fortgesetzt.