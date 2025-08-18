Schock für Rapid: Marcelin fällt mit schwerem Muskelfaserriss monatelang aus

Schwerer Schlag für Rapid: Abwehrspieler Marcelin fällt mit Muskelfaserriss monatelang aus – dem 25-jährigen Franzosen droht sogar das vorzeitige Saisonaus.

Jean Harisson Marcelin vom SK Rapid Wien hat sich einen schweren Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird dem Wiener Traditionsklub für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger musste bereits in der ersten Spielhälfte des torlosen 0:0-Unentschiedens gegen den SCR Altach am gestrigen Samstag ausgewechselt werden. Die heute durchgeführte Magnetresonanztomographie brachte die befürchtete Diagnose: eine gravierende Muskelverletzung, die den 25-Jährigen monatelang außer Gefecht setzen wird.

Besonders bitter: Der 1,97 Meter große Abwehrhüne war erst im Juli von Beitar Jerusalem nach Hütteldorf gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Als Nationalspieler Madagaskars sollte Marcelin eine wichtige Stütze in der Rapid-Defensive werden.

⇢ Rapid bricht Sturm-Fluch – Hütteldorfer Doppelschlag lässt Stadion beben



Monatelange Pause

Der Verein gab bekannt, dass „Hari“ – wie der französische Abwehrspieler mit madagassischen Wurzeln von Mitspielern und Fans genannt wird – für mehrere Monate pausieren muss. Damit droht dem Defensivspezialisten sogar das vorzeitige Saisonaus, nachdem die Spielzeit 2025/26 gerade erst begonnen hat.

Der SK Rapid Wien drückte sein Bedauern über den langfristigen Ausfall aus und wünschte seiner Nummer 24 eine reibungslose und rasche Genesung.