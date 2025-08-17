Diplomatische Demütigung: Selenskyj muss in Washington um Hilfe betteln

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist morgen nach Washington, allerdings ohne die üblichen protokollarischen Ehren. Wie Sky News berichtet, wird es weder einen roten Teppich noch einen offiziellen Empfang geben. Selenskyj dürfte noch die Erinnerung an seinen letzten Besuch im Weißen Haus präsent haben, bei dem ihn US-Präsident Donald Trump für seine informelle Kleidung kritisierte, ihm mangelnde Verhandlungspositionen vorwarf und ihn vorzeitig aus dem Oval Office geleitete – vergleichbar mit einem unerwünschten Gast in einem Café.

Das Treffen für Montag wurde von beiden Seiten offiziell bestätigt, nachdem internationale Beobachter das Gespräch als diplomatisch heikel eingestuft hatten. Die zeitliche Nähe zu Trumps Begegnung mit dem russischen Präsidenten in Alaska macht die politische Brisanz des Washington-Besuchs besonders deutlich.

Trotz des Risikos einer erneuten diplomatischen Demütigung sieht sich Selenskyj gezwungen, seine Bereitschaft zu Friedensgesprächen zu demonstrieren. Er befürchtet, andernfalls als Hindernis für eine Konfliktlösung dargestellt zu werden. In Kiew keimte nach dem Gipfeltreffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zunächst vorsichtiger Optimismus auf, da keine offensichtlichen Vereinbarungen zu Lasten der Ukraine getroffen wurden. Diese Zuversicht verflog jedoch rasch, als Trump bereits am Folgetag eine überraschende Erklärung veröffentlichte.

Trumps Friedensvorschlag

Nach seinem Treffen mit Putin verkündete Trump auf seiner Social-Media-Plattform, dass ein Waffenstillstand nicht erforderlich sei und nur ein direktes Friedensabkommen den Konflikt beenden könne. Diese Äußerung löste in Kiew Bestürzung aus. Viele Beobachter in der Ukraine und international befürchten, dass Russland nicht an einer Beendigung der Kampfhandlungen interessiert ist, sondern seinen militärischen Vorteil nutzen will, um die Ukraine durch zermürbende Verhandlungen zu weiteren Gebietsabtretungen zu zwingen.

Laut Sky News unterbreitete Trump in einem Telefonat mit Selenskyj Putins Vorschlag, wonach die Ukraine für ein Kriegsende zusätzliche Territorien abtreten solle. Die Journalistin Martha Kelner betont, dass es Selenskyj zweifellos getroffen habe, wie Putin auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Alaska wie ein König empfangen wurde – ein deutlicher Kontrast zur Behandlung, die dem ukrainischen Staatschef auf amerikanischem Boden zuteil wurde.

Ungleiche Behandlung

In Trumps Welt dreht sich alles um Persönlichkeiten. Er zeigt offensichtlichen Respekt gegenüber Putin, während er für Selenskyj nur Verachtung übrig hat.

Das macht die Position des ukrainischen Präsidenten äußerst schwierig, resümiert Kelner für Sky News.