Semesterferien: Hier steigt ab morgen der Benzinpreis deutlich

Die Benzinpreise in Slowenien und Kroatien nehmen am Dienstag eine steile Kurve nach oben. Die von den Regierungen beider Länder halbmonatlich festgesetzten Kraftstoffpreise bleiben bis zum 12. Februar bestehen. Dieser Preissprung wird Autofahrer in beiden Ländern dazu zwingen, tiefer in die Tasche zu greifen.

In Slowenien, wo sich die Preiserhöhungen auf Tankstellen abseits der Autobahnen konzentrieren, wird das Normalbenzin um 3 Cent teurer und erreicht 1,411 Euro pro Liter. Dieselkraftstoff erlebt eine noch größere Preiserhöhung und kostet nun 1,457 Euro pro Liter, was 4,2 Cent mehr als zuvor ist.

In Kroatien alle Tankstellen betroffen

In Kroatien hingegen wirkt sich die Preiserhöhung landesweit aus. Hier steigen die Kosten für Normalbenzin um 4 Cent auf 1,42 Euro pro Liter, während Diesel um 5 Cent auf 1,43 Euro ansteigt. Im Gegensatz zu Slowenien, wo die Preiserhöhung nur Tankstellen abseits der Autobahnen betrifft, sind in Kroatien alle Tankstellen von der Preissteigerung betroffen.

Die kroatische Regierung bestätigte, dass diese Preise in beiden Ländern für die nächsten zwei Wochen gelten.

Die historische Entwicklung der Spritpreise in diesen Ländern zeigt einen allgemeinen Aufwärtstrend. Die Ursachen für diese Preiserhöhungen sind vielfältig und reichen von geopolitischen Faktoren über Währungsschwankungen bis hin zu Veränderungen in der Rohstoffversorgung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Preissteigerungen auf das Fahrverhalten der Verbraucher auswirken werden.