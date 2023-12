Tanken am Balkan: So günstig sind Diesel und Benzin!

Am Balkan wurden die Preise für Diesel und Benzin vor Weihnachten erneut gesenkt. Die neuen Spritpreise sind bereits in Kraft.

Slowenien

Die regulierten Spritpreise an den Tankstellen abseits der Autobahnen in Slowenien sinken erneut. Der Preis für Normalbenzin reduziert sich um 4,2 Cent auf 1,379 Euro pro Liter. Diesel wird um 4,3 Cent günstiger und kostet nun 1,418 Euro.

Günstige Tankstelle: Petrol

Kroatien

Seit Dienstag ist das Tanken auch in Kroatien günstiger, wo die regulierten Preise an allen Tankstellen gelten. Der Benzinpreis reduziert sich um 5 Cent auf 1,38 Euro pro Liter, während der Dieselpreis ebenfalls um 5 Cent auf 1,39 Euro pro Liter sinkt, wie kroatische Medien berichtet haben. Diese Preise gelten für einen Zeitraum von zwei Wochen.

Günstige Tankstelle: INA

Serbien

Der Preis für einen Liter Eurodiesel in Serbien beträgt bis zum kommenden Freitag um die gleiche Uhrzeit maximal 195 Dinar. Der Preis für den europäischen Benzinpremier BMB liegt bis zum nächsten Freitag bei 173 Dinar pro Liter. Umgerechnet entspricht dies etwa 1,56 Euro für den Eurodiesel und etwa 1,39 Euro für den Benzinpremier BMB.

Wir erinnern daran, dass die Regierung Serbiens entschieden hat, auf wöchentlicher Basis Höchstpreise für Kraftstoffe an Tankstellen festzulegen, um die negativen Auswirkungen der Energiekrise zu bekämpfen. Dies betrifft insbesondere Eurodiesel und den europäischen Benzinpremier BMB.

Günstige Tankstelle: NIS Petrol

Bosnien & Herzegowina

An den Tankstellen in Bosnien und Herzegowina kam es zu einer Preiskorrektur. In Banja Luka liegen die Benzinpreise ab Montag zwischen 2,43 und 2,52 KM pro Liter, während Diesel zwischen 2,69 und 2,74 KM kostet. Dies entspricht etwa 1,24 bis 1,29 Euro für Benzin und 1,38 bis 1,40 Euro für Diesel.

Auch in Sarajevo gibt es neue Preise, wobei Diesel zwischen 2,56 KM und 2,72 KM kostet, während der Benzinpreis zwischen 2,56 KM und 2,66 KM liegt.

Günstige Tankstelle: Petrol