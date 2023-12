Spritpreis: Slowenien und Kroatien locken Autofahrer

In einem bemerkenswerten Schritt haben Slowenien und Kroatien am Dienstag eine deutliche Senkung ihrer regulierten Spritpreise angekündigt. Die neuen Preise, die ab sofort gelten, bleiben bis zum 18. Dezember bestehen.

In Slowenien, wo die Regierung alle zwei Wochen die regulierten Preise an Tankstellen abseits der Autobahnen festlegt, sinkt der Preis für einen Liter Normalbenzin um beeindruckende 8,7 Cent auf 1,421 Euro. Diesel-Fahrer können ebenfalls aufatmen, denn der Preis für einen Liter Diesel fällt auf 1,461 Euro – das sind 8,3 Cent weniger als bisher.

Preis gilt 2 Wochen

Auch Kroatien zieht nach und senkt die Benzinpreise um einen Cent auf 1,43 Euro pro Liter. Der Preis für Diesel sinkt um zwei Cent auf 1,44 Euro pro Liter. Diese Preise gelten landesweit an allen Tankstellen und bleiben ebenfalls für zwei Wochen bestehen, wie kroatische Medien berichten.

Diese Preisstürze in Slowenien und Kroatien sind eine willkommene Nachricht für alle Autofahrer, die in den kommenden zwei Wochen in diesen Ländern unterwegs sein werden. Es bleibt abzuwarten, ob und wie andere Länder auf diese Preisentwicklung reagieren werden. Aber eines ist sicher: Für die nächsten zwei Wochen sind Slowenien und Kroatien die Top-Destinationen für alle Spritsparfüchse.