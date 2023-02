Klimakleber starten am Naschmarkt und bleiben zwei Wochen (VIDEO)

Die letzte Aktion der „Letzten Generation“ am Naschmarkt fand erst im Jänner statt. Nun kleben sich die Aktivisten für das Klima wieder in der Nähe der Secession fest.

Eine kurze Pausen haben die Aktivisten der „Letzten Generation“ den Autofahrern gegeben, nachdem sie im Jänner eine Woche lang jeweils an einem anderen Ort, das Autofahren durch Klebeaktionen unterbunden haben. Staus und aufgeregte Autofahrer waren die Folge. Teilweise wurde es von Seiten der Autofahrer auch gewalttätig.

Zwei Wochen in Wien

Nun soll die Klebeaktion der jungen Aktivisten zwei statt nur eine Woche dauern. Dabei setzten sie sich für Sofortmaßnahmen in Bezug auf das Klima ein. Beispielsweise für ein durchgehendes Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen.

Die Aktion heute am Naschmarkt war vielleicht nicht so überraschend, weil schon im Vorhinein angekündigt. Allerdings sollen die folgenden Straßenblockaden gezielt nach dem alten Schema fortgeführt werden: die Orte bleiben geheim und erst in der Früh kleben sich die Aktivisten an intern ausgemacht Orte. Die Zivilbevölkerung erfährt erst vom Ort der Blockade, wenn es soweit ist.

Momentan sind rund 100 Personen bei der „Letzten Generation“ aktiv. Davon werden rund 60 bis 70 Personen direkt an den Straßenblockaden teilnehmen.

(Video: Die Letzte Generation)

Ablehnung und Zustimmung

Aber die Klimakleber erfahren nicht nur die Ablehnung der Autofahrer. Einige Passanten finden auch zustimmende Worte und unterstützen die jungen Umweltaktivisten bei ihrem Vorhaben. Wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Aktivisten auf so viele Spenden bauen können, wie KOSMO berichtet.

Quellen: Twitter, Die Letzte Generation

