Semesterzeugnisaktion in Cineplexx: Mathe-Note bestimmt den Ticketpreis

FOTO: Cineplexx
1 Min. Lesezeit |

Wiener Schüler können zum Semesterferienbeginn ihre Mathematiknoten in bares Kinovergnügen umwandeln. Die traditionelle Cineplexx-Aktion kehrt zurück und verspricht am 30. Jänner 2026 vergünstigte Filmtickets für alle, die ihr aktuelles Zeugnis vorweisen können.

Die Sonderaktion gilt ausschließlich in ausgewählten Wiener Lichtspielhäusern: Cineplexx Donau Zentrum, Cineplexx Millennium City, Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Wien Auhof, Apollo – das Kino, Village Cinema Wien Mitte, Artis International, Actors Studio und Urania.

Für die Teilnahme müssen Schülerinnen und Schüler lediglich ihr frisches Semesterzeugnis an der Kinokasse präsentieren. Der Preisnachlass bezieht sich auf reguläre Vorstellungen am besagten Freitag und steht Lernenden aller Schultypen offen. Entscheidend für die Höhe der Ermäßigung ist ausschließlich die Mathematiknote.

Gestaffelte Preise

Der Preismechanismus folgt einem mathematisch konsequenten Prinzip: Wer mit einem „Sehr gut“ in Mathematik glänzt, zahlt nur 1,90 Euro für sein Kinoticket. Bei der Note „Gut“ steigt der Preis auf 2,90 Euro, bei einem „Befriedigend“ auf 3,90 Euro. Selbst mit einem „Genügend“ kostet der Kinobesuch lediglich 4,90 Euro.

Und wer mit einem „Nicht genügend“ kämpft, kann sich immerhin für 5,90 Euro von den Schulsorgen ablenken.

KOSMO-Redaktion
