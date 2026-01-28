A2-Massencrash: 7 Autos, 4 Verletzte – Kilometerlanger Stau

Sieben Fahrzeuge, vier Verletzte und kilometerlange Staus – ein Auffahrunfall auf der A2 Richtung Wien sorgte am Dienstagvormittag für massive Behinderungen.

Ein Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagvormittag auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Edlitz (Niederösterreich) rückte umgehend aus, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergung der verunfallten Fahrzeuge zu koordinieren.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Der Crash führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einem Rückstau von etwa vier Kilometern Länge. Alle beteiligten Fahrzeuge befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Überholspur, was eine großräumige Absperrung des Unfallbereichs erforderlich machte. Die Einsatzkräfte konnten vier der beschädigten Fahrzeuge selbständig von der Fahrbahn entfernen, während ein weiteres Fahrzeug durch einen privaten Abschleppdienst geborgen wurde.

Professioneller Einsatz

Die Aufräumarbeiten nahmen insgesamt zwei Stunden in Anspruch. Besonders hervorgehoben wurde das professionelle und zügige Vorgehen der beteiligten Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Edlitz übernahm dabei eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Unfallgeschehens.

Die Einsatzkräfte trugen maßgeblich zur raschen Wiederherstellung des Verkehrsflusses bei.